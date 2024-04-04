Стало известно, какие машины можно будет купить со скидкой в апреле Эксперт Милешкин: Chery может дать скидку на Tiggo 7 Pro в апреле

Цены на автомобили в апреле будут зависеть от конкретных марок и моделей, рассказал NEWS.ru автомобильный эксперт, редактор журнала «За рулем» Кирилл Милешкин. По его словам, скидки стоит ожидать на «Москвичи» и Tiggo 7 Pro/Pro Max.

«Москвич» понял, что за назначенные им цены машины мало кому интересны. План производства и продаж завален. Вот и ввели огромные скидки. А например, Chery наверняка сейчас мотивирует распродать все простые версии Tiggo 7 Pro/Pro Max, чтобы они не конкурировали с выходящим скоро Xcite X-Cross от АвтоВАЗа, — объясняет он.

В целом же март показал рекордный спрос на автомобили, говорит Милешкин. По его словам, прогнозы о том, что деньги у россиян скоро закончатся, не оправдались.

Ранее Милешкин заявил, что покупка китайского автомобиля, который официально не поставляется в Россию, может обернуться тем, что владелец не сможет найти в продаже запчасти в случае поломки. Также он не рекомендует покупать гибриды и электромобили. По его словам, даже у тех машин, которые официально поставляются в Россию, могут быть проблемы с сервисным обслуживанием и с поиском запчастей. Кроме того, ошибкой будет покупать и машины брендов, которые официально вышли в России, но про которые пользователи ничего не знают.