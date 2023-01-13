Экономист предрек восстановление авторынка России за два-три года Экономист Адамидов предрек восстановление авторынка России за два года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский рынок автомобилей сможет восстановиться в ближайшие два-три года, считает экономист Дмитрий Адамидов. В беседе с ФБА «Экономика сегодня» эксперт отметил, что невозможно точно предсказать, что ждет российский рынок к 2025-2026 году из-за стремительного развития событий и технологий.

Реализовался стрессовый сценарий, причем дальнейшее восстановление отрасли зависит не только от покупательной способности россиян, но и от возможностей для производства автомобилей. На все это нужно время, в ближайшие два-три года РФ не сможет вернуться к показателям 2021 года, а дальше все зависит от конъюнктуры, — считает Адамидов.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи автомобилей в России упали на 58,8%. В АЕБ такую динамику связывают с западными санкциями.

Главным вопросом остается себестоимость автомобилей, по мнению экономиста. Он уточнил, что заменить западные детали для автомобилей можно на китайские, но если взаимодействие с азиатскими компаниями не будет плотным, то цены на комплектующие заметно вырастут.

Адамидов также назвал причины падения продаж автомобилей в России в два раза. По его мнению, на этом сказались перестройка экономики и санкции западных компаний, которые контролируют мировой автомобильный рынок. Большим ударом, считает специалист, стал уход с российского рынка французской компании Renault: на базе ее производства развивался «АвтоВАЗ».

Ранее генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский предрек рост цен на автомобили в России в 2023 году. Он считает, что цены на новые автомобили могут вырасти на 10%. По мнению эксперта, это связано с прекращением поставок в Россию странами Запада.