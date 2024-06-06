Два японских автоконцерна приостановили производство пяти моделей Toyota и Mazda остановили производство пяти моделей из-за фальсификаций

Японские автопроизводители Toyota Motor и Mazda Motor поставили на паузу выпуск пяти моделей, следует из сообщений на сайтах компаний. Такое решение было принято из-за фальсификации данных о безопасности и эксплуатации машин. Toyota приостановила производство Corolla Axio, Corolla Fielder и Yaris Cross. Mazda перестанет выпускать Roadster RF и MAZDA2.

По результатам расследования мы приняли решение временно остановить поставки и продажи трех моделей автомобилей, производимых в настоящее время в Японии (Corolla Fielder/Axio, Yaris Cross), — сказано в сообщении Toyota.

В Mazda отметили, что нарушения связаны с несоответствием испытаний авто с законами и правилами о безопасности и эксплуатации. Компания принесла клиентам извинения за доставленные неудобства.

Ранее в Росстандарте сообщили, что официальный представитель японского автопроизводителя Toyota в России ООО «Тойота Мотор» отзывает более 3,8 тысячи машин. Речь идет о моделях Toyota LC 300, LX 500D, LX 600, выпущенных с 30 сентября 2021 года по настоящее время. В ведомстве объяснили, что эти машины могут самостоятельно двигаться на ровной поверхности, повышая тем самым риски возникновения ДТП.