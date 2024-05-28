Автоэксперт раскрыл главный минус смены названия ГИБДД Автоэксперт Зенкевич: смена названия ГИБДД приведет к дополнительным расходам

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Смена названия ГИБДД на Госавтоинспекцию приведет к дополнительным расходам, предупредил автоэксперт Иван Зенкевич. В беседе с NEWS.ru он отметил, что деньги потребуются, чтобы как минимум переклеить все аббревиатуры на дверях автомобилей. По словам эксперта, такие расходы могут быть нецелесообразны.

Это дополнительные расходы на переоформление и переименование всех подразделений. Банально — переклеивание бесконечных аббревиатур на дверях автомобилей. В нынешней ситуации, когда деньги стране нужны, не знаю, насколько это целесообразно, но так приятно, — пояснил эксперт.

Как уточнил Зенкевич, в простонародье все продолжали использовать аббревиатуру ГАИ для обозначения ведомства. По его словам, это привычное название для россиян. Кроме того, для старшего поколения это приятная отсылка к прошлому, отметил эксперт.

Но, с моей точки зрения, это великолепное решение, потому что в простонародье мы не переставали называть ведомство ГАИ. Это привычное для обихода название, а для старшего поколения это еще и приятная отсылка к прошлому, — добавил эксперт.

Глава ведомства Михаил Черников ранее сообщил, что Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) вернула себе старое название — Госавтоинспекция (ГАИ). По его словам, все нормативно-правовые документы ведутся уже с учетом нового названия.