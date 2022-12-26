До и после ДТП: какие ловушки готовят мошенники попавшим в аварию Как не попасть в подстроенное ДТП и как не потерять деньги при оформлении страхового случая? NEWS.ru собрал важнейшие инструкции для водителей

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

К сожалению, наличие полиса ОСАГО и даже каско не спасает попавших в аварию автомобилистов от мошенников. Частные лица — владельцы автомобилей — несут куда меньшие материальные потери, чем страховые компании. Однако они все равно могут исчисляться десятками, вплоть до сотен, тысяч рублей.

Автоподставы

Эксперты выделяют два стандартных типа жульничества. Первый — банальная автоподстава, которая так и не исчезла с появлением ОСАГО. Хотя одним из аргументов в пользу его введения в первой половине нулевых было именно искоренение автоподстав.

Казалось бы, про этот промысел все водители давно знают, но напомнить будет не лишним. Существует огромное количество схем, когда автоподставщики выглядят пострадавшими и фактически их вину доказать очень сложно. В результате именно они получают страховую выплату, а их жертва теряет и время, и деньги. Да-да — и деньги тоже, потому что коэффициент бонус-малус (КБМ) увеличивается и в последующие годы водитель платит за обязательный полис большие суммы.

К самым очевидным признакам автоподстав можно отнести:

необоснованное резкое торможение впереди едущего автомобиля;

несработавшие стоп-сигналы у впереди едущего автомобиля (чтобы ввести жертву в заблуждение, автоподставщики могут, например, на невысокой скорости воспользоваться стояночным тормозом, тогда не срабатывают стоп-сигналы);

опасные маневры автомобиля, который будто намеренно подставляется под удар;

наличие настойчивых и активных свидетелей ДТП, показания которых во многих деталях не совпадают с тем, что запомнили вы, или кардинально отличаются от того, что происходило на самом деле;

участие в создании аварийной ситуации еще одного автомобиля, который не только мешал избежать ДТП, но и после него не уехал, а остановился у места происшествия и встал на сторону «потерпевшего»;

настойчивые просьбы от «пострадавшей» стороны решить вопрос на месте, без привлечения сотрудников ГИБДД и страховых компаний.

Стоит также отметить, что часто автоподставы организуют на круговом движении или на перекрестках неравнозначных дорог. Также для этого мошенники выбирают немноголюдные места и дороги, где нет камер фото- и видеофиксации.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На провокации не поддаваться

Что делать, если подозреваете автоподставу:

Будьте бдительны ещё до момента ДТП. В любых непонятных ситуациях лучше держаться подальше от других участников дорожного движения. Можно даже изменить маршрут и потерять немного времени, чтобы сэкономить нервы и деньги. Если ДТП уже случилось и его участники ведут себя агрессивно, в первую очередь позаботьтесь о своей безопасности: сядьте в автомобиль, заблокируйте стёкла и двери и дожидайтесь инспектора ГИБДД (можно позвонить повторно и сообщить о возможной угрозе жизни и здоровью). Дождитесь автоинспекторов, убедитесь, что все ваши показания верно с ваших слов занесены в протокол, если не согласны со свидетельствами очевидцев, также укажите это. Осмотр места ДТП, своего автомобиля и автомобиля «пострадавшей» стороны лучше проводить всем вместе, чтобы исключить ситуации, в которых ранние повреждения авто повесят на вас. Покидать место ДТП следует не раньше инспектора ГИБДД, чтобы в составленный при вас протокол не внесли изменения. Не платите никому наличными на месте ДТП. Сохраняйте спокойствие. Основное оружие мошенников — психологическое давление, поэтому не поддавайтесь на провокации, сохраняйте холодный разум и не действуйте под влиянием эмоций. Если вам нужно время подумать и оценить обстановку, так и говорите, сколько бы вас ни торопили. Не бойтесь обращаться за помощью и консультацией в свою страховую компанию и помните, что ее сотрудники также заинтересованы в предотвращении и разоблачении мошеннических действий.

Мы сами все уладим

Второй, намного менее известный вид мошенничества, от которого страдают автомобилисты, — это недобросовестные автоюристы, которые навязывают услуги человеку, попавшему в ДТП. Схема проста: жулики предлагают выкупить у автовладельца, пострадавшего в аварии, права страхового возмещения по договору цессии, чтобы от его имени обращаться в СК и действовать в суде.

Большая часть автовладельцев в обычной жизни не сталкивается с понятием «договор цессии», поэтому они не могут принять объективное решение, заключать его на месте ДТП или нет, — объясняет NEWS.ru Евгения Лазарева, директор фонда «За права заёмщиков», руководитель платформы «Мошеловка». — Но надо понимать, что когда автоюрист предлагает вам подписать договор цессии, он, по сути, просит передать ему право представлять ваши интересы в общении со страховой компанией в суде без вашего участия.

На первый взгляд вроде все законно и даже удобно — хозяин автомобиля сразу же получает на руки вполне достойную сумму, покрывающую его затраты на восстановительный ремонт (и даже, может быть, чуть больше). При этом он полностью освобождается от головной боли с последующими разбирательствами, потерей времени в страховой компании и суде и вообще всей юридической бюрократией и волокитой.

К тому же эта сумма гарантирована — ведь еще никто не знает, чем в итоге обернется тяжба и какой вердикт вынесет суд.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После заключения договора цессии недобросовестные автоюристы добиваются от страховой компании максимальных выплат — завышают сумму ущерба, а также зарабатывают на потребительских штрафах и пенях. Полученную выплату они забирают себе, забывают об этой истории и продолжают свой «бизнес». А вот водителя, согласившегося на такую схему, через некоторое время могут ждать неприятные сюрпризы, так как нестраховые компенсации (те самые пени и штрафы), в отличие от самой суммы возмещения, считаются доходом и облагаются НДФЛ. И платить их должен автовладелец, от чьего имени был подан иск.

Бывает, что такой налог оказывается выше, чем сумма, которую пострадавший получил от автоюриста, и составляет десятки тысяч рублей. То есть соглашаясь на договор цессии, вы рискуете остаться в минусе, в долгах перед налоговой инспекцией, — резюмирует Евгения Лазарева.

Руководитель департамента по правовой работе «Ресурс Лекс», член Экспертного совета ФАС по защите конкуренции на рынке финансовых услуг кандидат юридических наук Андрей Моисеев называет три основных признака, по которым можно распознать недобросовестных автоюристов.

Во-первых, как правило, они сами выходят на жертву ДТП и начинают настойчиво предлагать свои услуги. Во-вторых, пытаются любыми способами убедить пострадавшего в том, что он ничего не получит от страховой компании или получит гораздо меньшую сумму, чем дает автоюрист. В-третьих, настаивают на заключении договора цессии, о котором мы уже рассказали.

Не все юристы одинаково полезны

Если после ДТП автоюрист предлагает вам представлять ваши интересы:

Первое и главное — соблюдайте спокойствие, не реагируйте на убеждения слишком настойчивых автоюристов, «свидетелей» и других лиц, оказавшихся рядом. Обязательно сообщите о ДТП сотрудникам своей страховой компании. Можно воспользоваться приложением «Помощник ОСАГО», в нем пошагово описано, что делать при ДТП. Также можете установить приложение своей страховой компании, если оно у нее есть (у большинства есть, информация там постоянно актуализируется). Вспомните, что обычно юристы берут деньги за свою работу, а не предлагают их за то, чтобы поработать на вас. Если вы категорически не хотите самостоятельно заниматься вопросами получения компенсации, эксперты рекомендуют обратиться только к автоюристу по рекомендации от знакомых, которым вы доверяете, а не к тому, кто сам вышел на вас и навязчиво предлагает свои услуги. Обязательно заключите с юристом договор, где вам понятны все его пункты и четко прописано, на какие действия от вашего лица имеет право автоюрист. Требуйте и проверяйте документы о том, чем занимается юрист от вашего имени, в каких судах участвует, запрашивайте также эту информацию параллельно у страховой компании.

То есть никогда не соглашайтесь ни на какие сомнительные предложения «решить вопрос здесь и сейчас».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выгодный, но непорядочный бизнес

По статистике Всероссийского союза страховщиков (ВСС), озвученной вице-президентом ВСС Сергеем Ефремовым на конференции «Барьер-2022. Противодействие страховому мошенничеству», за последние пять лет ущерб от страхового мошенничества в целом составил 22 млрд руб. Из них 57% приходится на ОСАГО.

При этом, по данным ВСС, в среднем по России в третьем квартале 2022 года доля возбужденных уголовных дел (от числа заявлений, поданных в правоохранительные органы сотрудниками страховых компаний) составляет 22%. Для сравнения, во втором квартале этого года она не превышала 16%. В деньгах это 513,5 млн рублей заявленного ущерба по ОСАГО и 214 млн рублей — по каско.

Страховщики тщательно разбирают все случаи, которые вызывают у них сомнения, — объясняет NEWS.ru Дмитрий Кондратьев, эксперт по противодействию страховому мошенничеству, полковник полиции в отставке. — Если сотрудники службы безопасности страховой компании получают прямые или косвенные доказательства мошенничества, они обращаются с заявлением в полицию. Это делается в обязательном порядке.

Однако, как мы видим, пока только лишь пятая часть обращений приводит к возбуждению уголовных дел. Поэтому вряд ли проблема страхового мошенничества будет решена в ближайшее время. Борьба с ним идет, но бедствие приобрело реально огромные масштабы, так что искоренить его быстро не получится. А значит, каждый автомобилист сегодня должен уметь защищаться от мошенников самостоятельно.