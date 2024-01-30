Директор сервиса рассказал, что изменилось в ремонте машин после санкций Директор сервиса Гульчин заявил о стабилизации ситуации с ремонтом авто в РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ситуация с ремонтом автомобилей в России после введения санкций стабилизировалась, заявил NEWS.ru директор автосервиса «Кинг-Авто» Евгений Гульчин. В качестве примера он привел услугу по прошивке ключей. По его словам, если раньше за данную услугу могли потребовать 500 тысяч рублей из-за отсутствия необходимой программы, то сейчас ключи прошиваются за более приемлемую сумму.

Ситуация постепенно стабилизируется. Например, еще недавно люди мучились после того, как теряли ключи от автомобилей. Потому что у дилеров отняли программы, которые позволяли прошивать ключи, — рассказал эксперт.

Гульчин отметил, что компании адаптировались к условиям рынка. В частности, в России появились фирмы, которые имеют «болванки» для ключей от автомобилей и умеют прошивать их. Летом 2023 года же эта услуга была менее доступной, так как у дилеров отняли программы, необходимые для прошивки. Стоимость прошивки ключа могла достигать 500 тысяч или 1 млн рублей.

Сейчас [у российских автовладельцев] есть возможность сделать ключи. И стоит это уже вменяемых денег, а не 500 тысяч или миллион рублей, как иногда просили еще летом прошлого года, — подытожил он.

Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин ранее перечислил главные недостатки китайских автомобилей. По его словам, у всех машин из Китая наблюдаются проблемы с проводкой и электроникой. Субботин подчеркнул, что китайские компании уже в четвертый раз заходят в Россию, так как предыдущие три попытки провалились.