Дилер Xcite рассказал о ценах на две комплектации кроссовера X-Cross 7 Дилер Xcite: новый кроссовер X-Cross 7 будет стоить до 2,7 млн рублей

Фото: NEWS.ru

Xcite X-Cross 7

Дилер автомобилей марки Xcite, которые собирают в Санкт-Петербурге, рассказал NEWS.ru о ценах на кроссовер X-Cross в базовой и более продвинутой комплектациях. Машины уже выставлены в автосалонах, но официально о старте продаж могут объявить лишь на следующей неделе.

В настоящий момент дилеры получают Xcite X-Cross 7 в двух комплектациях. В машинах есть 18-дюймовые диски, рейлинги на крыше, камера заднего вида, электропривод багажника, система стабилизации, кожаная отделка кресел, двухзонный климат-контроль, большой экран мультимедийной системы и другие опции. Как рассказали NEWS.ru в дилерском центре по продаже Xcite, базовая комплектация кроссовера стоит 2 550 000 рублей.

В более «богатой» комплектации автомобиль будет оснащен панорамной крышей, камерами кругового обзора, передним парктроником и регулировкой поясничного подпора. Машина в таком оснащении будет стоить 2 720 000 рублей. Скидки при продаже в трейд-ин или в кредит менеджеры обсуждать пока не согласны.

Машины только пришли, надо посмотреть, как покупатели будут на них реагировать, а потом уже о скидках рассуждать, — сообщил NEWS.ru продавец.

Автомобили будут доступны в нескольких цветах. Помимо популярного в России черного (по вазовской традиции он получил собственное имя — «Лунное затмение») у дилеров есть белые («Иней»), красные («Овация») и синие машины (этот цвет называется «Парадиз»). Также машины могут иметь серебристую («Роса») или серую («Магнат») окраску.

Ранее «Автозавод Санкт-Петербург», на котором прежде выпускались автомобили Nissan, представил первую машину Xcite. Новинкой стал кроссовер Xcite X-Cross 7, который по своим габаритам, дизайну и техническим характеристикам полностью схож с китайским Chery Tiggo 7.