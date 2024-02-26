Дешевле и лучше, чем Lada: в РФ хотят привезти авто из Ирана, Индии, Африки

Фото: Пресс-служба Kiira Motors

Kiira EVS

На российском рынке могут появиться новые марки автомобилей из Ирана и Индии, кроме того, есть интерес и у производителей электрокаров из Африки. Об этом заявил президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. По его словам, продажи некоторых иранских машин, поставляемых по схеме параллельного импорта, начались еще в 2023 году. NEWS.ru узнал, какие авто могут предложить россиянам уже в ближайшее время Иран, Индия, Уганда и чем известен автопром этих регионов.

Кто из производителей хочет выйти на российский авторынок

По словам Сергея Катырина, индийские автоконцерны вполне могут закрепиться на авторынке РФ в бюджетном сегменте. Перспективной моделью для продажи в стране он назвал кроссоверы от Tata Motors. Также Катырин рассказал «Известиям», что в 2023 году стартовали продажи иранских машин по параллельному импорту. В частности, появились седаны Iran Khodro (IKCO). Еще один производитель — Saipa — в конце прошлого года сообщал о возможности скорой реализации своих машин в России.

Катырин не исключил, что на российский рынок могут попасть и автомобили из Африки. Например, Уганда готова поставлять электрокары от компании Kiira Motors.

Khodro вместо Granta: какие машины готов поставлять Иран

Ранее власти Ирана подписали с РФ меморандум об экспорте своих машин на $300 млн. При этом иранский автопром рассчитывает не только поставлять автомобили, но и собирать их на российских конвейерах. Глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявлял, что его коллеги из Исламской Республики предложили автогиганту наладить совместное производство.

Председатель правления ассоциации «Межрегионавтотранс» Сергей Храпач рассказал NEWS.ru, что в Иране имеются национальные автопроизводители: компании Iran Khodro Company (IKCO) и SAIPA. Первая выпускает аналоги французских седанов Peugeot, а вторая — машины на модернизированной платформе автомобиля KIA Pride 1987 года и Toyota B (Toyota Corolla E160).

«Однако эти автомобили не адаптированы для эксплуатации в климатических условиях России, да и качество, дизайн и эргономика не всегда соответствуют потребительским ожиданиям россиян, привыкшим к европейскому, японскому и теперь уже китайскому автопрому», — пояснил Храпач.

Однако власти РФ не склонны ускорять иранскую экспансию на отечественном авторынке. Ранее в Минпромторге заявили, что пока эти машины не прошли сертификацию, поставлять их невозможно.

Автоэксперт Михаил Пальмов рассказал NEWS.ru, что Saipa — это довольно простые автомобили, сопоставимые, например, с Lada Granta. Правда, некоторые комплектации оснащены турбомотором, вариатором, антиблокировочной системой, подушками безопасности, задними дисковыми тормозами, которых на Granta никогда не было. Однако он посчитал, что при поставке в РФ подобный автомобиль будет стоить не менее 1,4–1,5 млн рублей. Эксперт полагает, что «за такие деньги эту машину будут приобретать штучно».

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Представление автомобилей крупнейших иранских автомобилестроительных холдингов SAIPA и Iran Khodro

Как прогнозирует директор факультета бизнеса университета «Синергия» Кирилл Плохих, если Иран зайдет на российский рынок так же энергично, как китайцы, это «будет интересно».

«Iran Khodro — неплохая машина, шустро бегает, довольно надежная и недорогая — как при покупке, так и в обслуживании. К тому же Iran Khodro выпускаются по лицензии от Peugeot, что в определенном смысле является гарантией качества. Так что у иранцев, думаю, получится занять серьезные позиции на нашем рынке в бюджетном сегменте», — предположил собеседник NEWS.ru.

Suzuki из Дели: какие авто из Индии могут попасть в РФ

В Индии крупные национальные концерны производят большую номенклатуру автомобилей, включая коммерческие, часть из них выпускаются на платформе SsangYong Rexton, остальные — собственной разработки, но под влиянием европейских и японских трендов. О том, что в РФ готовы обсудить поставки в страну индийских авто, ранее заявил вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Индия действительно производит большое количество автомобилей. Однако их качество по-прежнему оставляет желать лучшего: по сути, львиная доля выпускаемых ими автомобилей — откровенные недоделки», — рассказал NEWS.ru автомобильный эксперт, ведущий программы «Минтранс» Вячеслав Субботин.

Как напомнил Михаил Пальмов, в Индии есть три крупных автопроизводителя: Tata Motors, Mahindra & Mahindra и Maruti Suzuki. При этом Tata Motors является владельцем британской компании Jaguar Land Rover, а Mahindra до недавнего времени имела контрольный пакет акций южнокорейского SsangYong, недавно переименованного в KG Mobility.

В 2023 году в РФ по параллельному импорту привезли семиместный минивэн Suzuki Ertiga второго поколения. Цены на машину начинались от 2 млн рублей. Suzuki Ertiga второго поколения был представлен в 2018 году и производится в Японии на заводе Toyota и в Индии на совместном предприятии Maruti Suzuki. Автомобиль имеет достаточно небольшие размеры.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал NEWS.ru, что лично ездил на кроссовере Suzuki индийского производства. К этой машине он отнесся критически, однако назвал некоторые преимущества по сравнению с продукцией российского автопрома.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Suzuki Ertiga

«Да, это плохая машина, но она имеет роботизированную коробку передач, мультимедийную систему, камеру заднего вида, систему стабилизации, подушки безопасности. При этом она гораздо лучше, чем, скажем, Lada Granta», — высказал мнение Шапарин.

Эксперт Михаил Пальмов объяснил низкую себестоимость индийских автомобилей большими объемами производства. Именно поэтому, по его мнению, российским производителям есть о чем волноваться, если они решат инициировать масштабную экспансию машин из Индии в РФ.

Впрочем, Mahindra ранее уже пыталась выйти на российский рынок со своим внедорожником. Однако попытки не увенчались успехом — покупатели в РФ не оценили машину.

«Поделки из деревьев»: Африка предлагает свои машины

Из африканских стран желание поставлять свои автомобили выразила Уганда, где существует компания Kiira Motors. На 96% она принадлежит государству и на 4% — местному госуниверситету. Изначально он участвовал в большой международной вузовской программе по разработке электромобиля для рынка Индии.

Сегодня Kiira Motors Corporation мелкосерийно производит маленький электромобиль Kiira EV, выпущенный еще в 2011 году. Аккумуляторная система емкостью 40 Ач включает четыре последовательно подключенные батареи по 64 литий-ионных элемента в каждой и рассчитана на поездку на 80 км без подзарядки.

Также Уганда может поставить РФ пятиместный переднеприводный седан Kiira EV SMACK — гибридный. Цены на него начинаются от $31 тыс. При этом при запасе хода в 500 км машина способна разгоняться до 140 км/ч.

Впрочем, Антон Шапарин из Национального автосоюза пояснил NEWS.ru, что чаще всего продукция из Уганды представляет собой «смешные поделки из деревьев, которые вряд ли могут иметь какой-то спрос в России».

Фото: Пресс-служба Kiira Motors Kiira EV SMACK

Автоэксперт Сергей Храпач в беседе с NEWS.ru напомнил, что свои национальные автопредприятия имеют и другие африканские страны: Нигерия, Гана, Кения, ЮАР, Тунис, Марокко, Алжир и Египет.

«Отсутствие сервисных центров, специалистов по обслуживанию таких автомобилей не позволит наладить массовую реализацию этих экзотических машин, поскольку оплачивать ремонт условного автомобиля марки Kantanka из Ганы по цене „Мерседеса“ будет разве что только посол этой прекрасной страны, да и то маловероятно», — предположил Храпач.

Он предположил, что в ближайшее время нам не стоит ожидать массового прихода на российский авторынок африкано-азиатской автомобильной экзотики, даже по параллельному импорту.

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