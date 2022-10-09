Дареный конь: как Джавахарлал Неру попросил трактор взамен ЗИС-110 Подаренный президенту России трактор был не первым в истории: в 1955 году Джавахарлал Неру увез из СССР трактор ДТ-54

Фото: Анатолий Гаранин/РИА Новости

Визит премьер-министра Индии Джавахарлала Неру в Советский Союз. Москва, 1955 год

7 октября, в свой день рождения Владимир Путин получил множество подарков, в том числе и трактор от президента Белоруссии Александра Лукашенко. Понятно, что тракторы — не единственная гордость белорусской промышленности: для солидности Лукашенко мог бы преподнести грузовик МАЗ или карьерный самосвал БЕЛАЗ. В конце концов, на чём-то нужно перевозить арбузы и дыни, полученные в дар Путиным от народа Таджикистана. Александр Григорьевич сделал подарок с намёком: трактор символизирует мирный труд хлебопашца и, стало быть, воплощает надежду Лукашенко на скорейшее ослабление международной напряжённости. Самое время провести исторические параллели с другим эпизодом, когда трактор выступил в качестве подарка-символа.

Летом 1955 года в Советский Союз по приглашению правительства СССР прибыл первый премьер-министр Индии Джавахарлал Неру с дочерью Индирой Ганди. По обыкновению, визит сопровождался вручением подарков дорогим гостям, при этом перечень подношений, как обычно, стороны согласовали заранее. В процессе обсуждений по одной из позиций мнения советской и индийской стороны разошлись.

Фото: Борис Рябинин/РИА Новости Легковой автомобиль высшего представительского класса ЗИС-110, первый советский послевоенный автомобиль, выпущенный на заводе им. И. В. Сталина (Автомобильный завод им. И. А. Лихачева)

Как свидетельствуют документы фонда Политбюро ЦК КПСС, собранные в Российском государственном архиве новейшей истории, 6 июня 1955 года Центральный комитет партии принял решение передать премьеру Индии «в качестве подарков от Правительства СССР две закрытые автомашины ЗИС-110 (кроме других подарков)». После этого первому заместителю министра иностранных дел СССР Василию Васильевичу Кузнецову было поручено «выяснить через посла Индии Менона приемлемость вышеуказанного подарка». Кумар Менон передал информацию в секретариат Неру и получил ответ: «Ввоз в Индию таких автомашин как ЗИС-110 будет расценен как ввоз предметов роскоши и противоречит закону, принятому по инициативе самого Джавахарлала Неру». Индийская сторона попросила вместо двух лимузинов преподнеси премьер-министру один трактор ДТ-54 с комплектом сельскохозяйственного оборудования. Дело в том, что перед тем как прибыть в Москву, Неру посетил несколько крупных индустриальных центров СССР, в том числе и Сталинград (сейчас — Волгоград), где успел ознакомиться с производством тракторов.

Фото: ТАСС Дизельный трактор ДТ-54 во время полевых работ

Учитывая пожелания индийской стороны, первый заместитель министра иностранных дел СССР Андрей Андреевич Громыко подготовил в Политбюро ЦК КПСС записку с просьбой изменить постановление ЦК и подарить Неру трактор: «МИД исходит из того, что такой подарок будет иметь символическое значение». Члены Президиума ЦК КПСС единогласно поддержали Громыко и обязали Министерство автомобильного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР подготовить «для подарка Неру в экспортном исполнении с обеспечением высокого качества изготовления, отделки и окраски» следующие позиции: трактор сталинградского завод ДТ-54, прицепной пятикорпусный плуг П 5-35-Ц, три сеялки СД-24 со сцепкой, два паровых культиватора КП-4М, лудильщик ЛД-10, комбайн прицепной С-8, запасные части. Особое внимание ЦК попросил обратить «на качество упаковки с учётом транспортировки морским путём».

Вместе с тем советская сторона изучила подарки, которые получал Неру во время своих иностранных визитов. Оказалось, что во многом они были нематериальными. К примеру, во время поездки в США в октябре 1949 года Неру преподнесли степень доктора права Колумбийского университета, в январе 1950 года — степень доктора права Цейлонского университета, в июне 1953 года — степень доктора права университета в Кембридже (Англия). Кстати, именно в Кембридже в 1946 году Неру и получил диплом юриста.

Фото: РИА Новости Премьер-министр Индии Джавахарлал Неру (в центре), первый секретарь ЦК Компартии Казахстана Леонид Брежнев (первый справа) и Индира Ганди (первая слева) во время встречи в Алма-Ате

Наши решили не отставать! Всё тот же Громыко пишет записку — для рассмотрения на Президиуме ЦК КПСС: «МИД СССР просит рассмотреть вопрос о присуждении Московским университетом премьер-министру Индии Д. Неру почётной степени доктора юридических наук», что будет «благожелательно встречено как самим Д. Неру, так и той частью правящих кругов Индии, которые идут на расширение индо-советских отношений». Всё тому же Кузнецову поручают «в неофициальном порядке» выяснить позицию индийской стороны и «в случае положительного отношения Неру принять соответствующие меры». От этого подарка премьер-министр Индии уже не отказался, и министр высшего образования СССР Вячеслав Петрович Елютин спешно начал оформлять документы. 10 июня 1955 года Неру посетил МГУ, получил степень доктора и выразил надежду, что «университет будет выпускать юношей и девушек, великих умом и сердцем, которые явятся носителями доброй воли и мира».

А вот дочь премьера Индира, которая сопровождала Неру не как член семьи, а как сотрудник секретариата и которая через много лет станет у руля индийского государства, оказалась не столь равнодушна к материальным подаркам: во время посещения Крыма она приняла в дар шубу и попросила прокатить её на яхте вдоль побережья. Девушки... Что с них взять...