Что может сломаться в машине из-за жары в 2024 году: как избежать проблем

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Сильная летняя жара «не нравится» автомобилям. Если на улице высокая температура воздуха, то в машине может треснуть лобовое стекло, сломаться двигатель или тормозная система. Как избежать технических проблем — в материале NEWS.ru.

Двигатель

Автомобиль, находящийся в идеальном техническом состоянии, спокойно «переживет» даже сильную жару. Однако у машин с пробегом более 70 тыс. км могут возникнуть неисправности, в том числе и с двигателем.

Силовой агрегат машины работает при повышенных температурах, а от перегрева его защищает система охлаждения. Но если с ней возникают проблемы, то работа двигателя может быть нарушена. Например, это происходит из-за того, что радиатор забит пухом, пылью и грязью. Система охлаждения начинает работать с повышенной нагрузкой. Плюс часто к этому добавляется «усталость» охлаждающей жидкости, которую в России часто называют антифризом или тосолом.

Она имеет в своем составе набор присадок, которые нужны для защиты деталей системы охлаждения от коррозии. Присадки обладают определенным ресурсом, после выработки которого перестают функционировать. По этой причине многие производители рекомендуют менять жидкость в системе охлаждения раз в пять лет или каждые 90 тыс. км пробега. Однако не все водители это делают. Пятилетние машины часто ремонтируют не у официального дилера, а мастера на небольших СТО (станциях техобслуживания) могут забыть, что при техобслуживании на пробеге в 90 тыс. км нужно менять не только моторное масло, но и антифриз.

При совпадении таких факторов, как высокая температура воздуха, старая охлаждающая жидкость (которая может быть разбавлена водой) и забитый пухом радиатор, двигатель может перегреться. Это очень опасная ситуация, которая иногда приводит к деформации головки блока двигателя и деталей цилиндропоршневой группы. Даже при несильном перегреве двигатель может получить задиры в цилиндрах, а поршневые кольца потеряют упругость.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Перегрев также может наступить из-за трещин в трубках системы охлаждения, радиаторе или расширительном бачке (в этом случае из системы будет вытекать антифриз), из-за заклинившего термостата, поломки насоса системы охлаждения или электровентилятора.

Как избежать поломки: вовремя меняйте охлаждающую жидкость в двигателе (нужно использовать только качественную продукцию), следите за чистотой радиатора, контролируйте датчик температуры жидкости (обычно он есть на панели приборов). При повышении температуры следует остановиться, выключить двигатель и дать ему остыть. При этом никогда не отвинчивайте крышку радиатора голыми руками — велик риск ошпариться.

Тормоза

В теории тормоза не должны «бояться» жары, ведь тормозные диски во время работы разогреваются до очень высоких температур. Например, на автогонках «Формулы-1» диск во время торможения нагревается до 1000 градусов и больше, а на гражданских машинах — до 200–500 (в «Формуле-1» ресурс тормозного диска составляет лишь 1200 км, а на обычных легковых авто он может служить до 100 тыс. км и более).

Однако на машинах с большим пробегом тормозная система может быть изношена. В этом случае сильная жара крайне неблагоприятно влияет на все системы автомобиля, в том числе на тормозные суппорты.

На эффективности торможения также сказывается состояние дорожного полотна. Иногда говорят: «асфальт плавится». Отчасти это правда, ведь при высоких температурах может происходить «выпотевание» битума, что приводит к образованию маслянистой пленки на асфальте. Это заметно снижает коэффициент сцепления с дорогой. Также на жаре могут хуже работать покрышки, особенно если они дешевые или сильно изношенные.

Как избежать поломки: следите за состоянием тормозной системы. Вовремя меняйте колодки, диски и тормозную жидкость, контролируйте суппорты.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Кондиционер

Чаще всего кондиционеры ломаются именно летом. Когда на улице прохладно, водители обычно не пользуются климатическими системами. Во время жары они включают «кондей» на полную мощность, и механизм может не выдержать нагрузки.

Самая распространенная причина того, что климатическая система не охлаждает салон, — утечка фреона. Чаще всего это происходит в радиаторе кондиционера, который с годами повреждается и может выйти из строя в 7–10-летних машинах.

Как избежать поломки: раз в один-два года промывайте радиатор кондиционера от пуха, грязи и пыли. Если у вас старая машина и вы никогда не чистили радиатор, то лучше этим не заниматься. Кроме того, вовремя меняйте фильтр салона, следите за тем, чтобы в системе кондиционирования не образовалась плесень (если появился гнилостный запах, надо сразу прочищать вентиляцию специальными средствами).

Лобовое стекло

Во время сильной жары повреждения получают и лобовые стекла, которые могут треснуть. Обычно это происходит в том случае, если автомобиль весь день стоит под ярким солнцем, а затем водитель включает кондиционер на всю мощность и направляет поток воздуха на лобовое стекло.

Как избежать поломки: не включайте кондиционер сразу на полную мощность. Лучше сначала откройте окна и двери в машине, проветрите салон. Затем направьте поток прохладного воздуха вбок. Так вы не простудитесь и сохраните лобовое стекло.

Салон автомобиля

Если машину постоянно парковать под ярким солнцем, то со временем материалы отделки начнут выгорать. Рисунок будет уже не таким ярким, может измениться цвет пластика.

В салоне автомобиля летом нельзя хранить аэрозольные баллончики. Если они перегреются, то могут взорваться. В этом случае весь салон машины будет испачкан содержимым баллончика, например краской.

Как избежать поломки: обработайте пластик и кресла очистителями с УФ-протектантом (обозначается как UV Protection). Это защитит пластик и ткань от ультрафиолета. Затонируйте задние стекла автомобиля (это разрешено законом). Переднюю часть машины можно защитить солнцезащитными экранами, которые продаются в автомагазинах или на маркетплейсах.

Читайте также:

Обгон пробки по обочине: какие штрафы, когда разрешается съезжать с дороги

Самые важные автомобили Красной армии: на каких машинах СССР победил фашизм

Новая машина Путина: чем хорош президентский Aurus Senat

Чем обработать машину, чтобы не ржавела: все способы защиты