Что делать, если на машину упало дерево, как получить компенсацию

Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

20 июня на Москву обрушился очередной страшный ураган. Погода в центральной части России в начале лета не радует водителей. Опасность представляют не только сильные ливни, но и ветер, из-за которого на машину может упасть что-то тяжелое и повредить ее. Как должен вести себя собственник автомобиля, если на его крышу рухнуло дерево, — в материале NEWS.ru.

Кто должен следить за состоянием деревьев

Июнь 2024 года может стать рекордным в Москве по количеству выпавших осадков. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, первый летний месяц этого года вошел в тройку самых дождливых за всю историю метеонаблюдений с 1879 года. В результате интенсивных дождей в российской столице уже было затоплено несколько десятков автомобилей, ушел под воду даже городской автобус.

Пострадали машины и от упавших деревьев. И если после наводнения при отсутствии полиса каско получить компенсацию на ремонт автомобиля практически невозможно, то при падении деревьев есть шанс возместить ущерб. Хотя многое зависит от того, при каких обстоятельствах это произошло.

Дело в том, что в организациях ЖКХ есть ответственные, которые должны следить за состоянием деревьев, выявлять старые или больные, убирать сгнившие ветки при необходимости и так далее. И если какое-то дерево падает, то можно найти виновника и предъявить ему претензию.

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Кого вызывать, если упало дерево

Зависит от того, при каких обстоятельствах произошел инцидент. Если машина была припаркована во дворе, то звонить нужно в полицию. А вот если дерево рухнуло в тот момент, когда автомобиль двигался, то вызывать следует инспектора ГИБДД. Потому что в последнем случае речь идет о дорожно-транспортном происшествии.

Какая страховка защитит от деревьев

При падении дерева на машину страховой полис ОСАГО не работает. Ведь ОСАГО защищает не автомобиль от повреждений, а вашу гражданскую ответственность — благодаря этому полису будет отремонтирован чужой автомобиль, если вы в него врежетесь.

Поэтому для получения компенсации от страховой компании нужен полис каско. Причем не все их них выплачивают возмещение при повреждении машины от упавшего дерева или при наводнении — порой в так называемых мини-каско эти риски могут быть не включены в полис.

Что нельзя делать, если упало дерево

Если вы пришли к своему автомобилю и увидели, что на него рухнуло дерево, то ни в коем случае не нужно самому убирать ветки деревьев. Оттаскивая дерево, вы не только уничтожите улики, но еще и можете получить травму или сильнее повредить машину.

Ну а если вы видите, что кто-то уже убирает ветки или распиливает дерево, то попросите его этого не делать (лучше снимать разговор на видео).

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Что надо делать после падения дерева на автомобиль

Необходимо позвонить в полицию или в ГИБДД (а также в страховую компанию, если есть полис каско) и дождаться приезда сотрудника. Он должен зафиксировать все обстоятельства повреждения машины.

Вы также должны сделать фото. Чем больше будет снимков — тем лучше. Обязательно сфотографируйте сами машину с регистрационными знаками, на снимках должны быть видны объекты инфраструктуры, дорожные знаки, указатели с номерами домов и так далее.

Необходимо сделать фотографии и самого дерева, причем даже если коммунальные службы оказались на месте происшествия раньше вас и уже успели его распилить. Снять нужно и основание дерева — это позволит доказать, что оно было гнилым и упало из-за нерадивости коммунальщиков. Не забудьте про свидетелей по парковке, может быть, соседи видели, как дерево падало или, например, как дворники распиливают рухнувшее дерево и утаскивают его в сторону. Если есть камеры — следует запросить видеозаписи с них.

Нужно будет написать заявление в полиции, где подробно описать все обстоятельства происшествия, указать перечень видимых повреждений (и отметить, что возможны скрытые повреждения). Важно — нельзя писать, что убыток является незначительным.

Фото: АГН «Москва»

Затем вам предстоит пройти независимую экспертизу, которая установит размер ущерба. При этом важно уведомить управляющую компанию, которая отвечает за территорию, о проведении экспертизы (вручением документа с получением копии с отметкой либо телеграммой с уведомлением о вручении).

После этого следует отправить в управляющую компанию досудебную претензию и потребовать компенсировать ремонт автомобиля. На этом этапе уже лучше привлекать юристов. Если жилищники отказываются вступить в диалог, то предстоит новый этап — суд (оплату юриста можно включить в сумму иска).

Когда коммунальные службы не будут нести ответственность

Если дерево упало во время сильного урагана, а МЧС рассылало предупреждения о нем, то рассчитывать на компенсацию не стоит — ответственная за состояние деревьев сторона будет ссылаться в суде на форс-мажорные обстоятельства. Однако нужно помнить, что далеко не каждый сильный ветер признается стихийным бедствием. Например, ветер может быть «свежим», «сильным», и даже «очень крепким» (силу ветра определяют по шкале Бофорта). Вот, например, как описывает ветер уровня «очень крепкий» Гидрометцентр России: «ветер ломает сучья деревьев, идти против ветра очень трудно».

И только ветер уровня «шторм» и сильнее признается стихийным бедствием — в этом случае скорость ветра более 20,8 м/с. Кстати, еще может быть «сильный шторм», «жестокий шторм» и «ураган» (справку о том, какой был в регионе ветер, выдают территориальные отделения Росгидромета).

Кроме того, не стоит ждать компенсации, если машина была припаркована не по правилам в зоне действия запрещающих знаков или стояла, например, на газоне.

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Где парковать машину, если обещают сильный ветер

«Если вы слышите в новостях, что в ближайшее время в регионе может быть сильный ветер, то не стоит парковать автомобиль под деревьями. „Тут работает такое же правило, как и на стройке — „не стой под стрелой“. Если идет ураган, то любое — даже самое толстое дерево — может упасть. Да и не обязательно ему падать. Может сломаться большая ветка, упасть на машину и разбить лобовое стекло. Так что лучше, если деревьев рядом с машиной не будет. Идеальное место для стоянки во время непогоды — это многоуровневый паркинг. Только не подземный! Если будет идти сильный дождь, то машину может затопить», — рассказал NEWS.ru автомобильный эксперт, редактор Motor.ru Дмитрий Ласьков.

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