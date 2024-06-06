Чем удивил АвтоВАЗ: цена на Iskra, дизайн, Дубай и модные мультимедиа

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президент компании АвтоВАЗ Максим Соколов во время презентации нового автомобиля Lada Iskra

Главная автомобильная премьера на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) — это седан Lada Iskra, который начнут серийно выпускать в следующем году. Компания также показала в Северной столице электрическую версию «Нивы» e-Niva Travel и другие новинки. Какие еще сюрпризы автогигант приготовил для покупателей — в материале NEWS.ru.

Lada Iskra: названа ориентировочная цена

Производство новой модели Lada Iskra, которая займет в иерархии АвтоВАЗа промежуточное положение между бюджетной Granta и более крупной Vesta, начнется в первой половине 2025 года. По этой причине о точных ценах пока говорить преждевременно.

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал, сколько может стоить Iskra. «Она также будет как с точки зрения ее тактико-технических характеристик, так и ценовой политики позиционироваться между „Грантой“ и „Вестой“. Если говорить о сегодняшней, в статичном моменте, шкале цен, то это в пределах от миллиона до миллиона двухсот тысяч [рублей]. Эта ценовая политика будет определена уже в самом начале 2025 года, когда автомобили начнут поступать в дилерскую сеть», — сказал Соколов.

В основе «Искры» лежит французская платформа CMF-B-LS, на которой построены Dacia Logan и Sandero. При этом она была серьезно переработана инженерами АвтоВАЗа и получила новое название — XJO. Под капотом Iskra будут стоять стандартные вазовские двигатели объемом 1,6 л и мощностью 90 или 106 л. с. Эти же моторы, например, есть и у Granta. Вместе с двигателем мощностью 106 л. с. будет работать не только механическая коробка передач, но и вариатор. Сейчас сочетания «1,6 и автомат» у Lada нет.

Выпускать Lada Iskra хотят в трех кузовах: седан, универсал и универсал повышенной проходимости Cross с увеличенным дорожным просветом. Причем последняя модель будет самой дорогой. Гендиректор АвтоВАЗа отметил, что она уже заходит в «почти элитную зону».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Назван срок «смерти» Lada Granta

Lada Granta будут выпускать даже после появления Iskra. Однако в Тольятти понимают, что жизненный цикл этой модели подходит к концу, ведь «Гранта» — это модернизированная Lada Kalina, выпуск которой стартовал в 2004 году. При этом Kalina построена на «тележке» старой советской «восьмерки»…

По словам Соколова, Lada Granta будут выпускать как минимум до 2029 года. Через пять лет ее, вероятно, снимут с конвейера. К этому моменту в Тольятти должны создать модель, которая придет на смену Vesta (ее делают уже девять лет). Таким образом, у марки Lada к началу следующего десятилетия будут в арсенале две легковые модели: Iskra в сегменте В и более крупная Vesta II (она по своим габаритам, вероятно, будет выступать уже в сегменте С).

Модные мультимедиа для «Нивы»

Эта новость должна обрадовать поклонников тольяттинских внедорожников. Lada Niva Travel начали оснащать продвинутой медиасистемой EnjoY Pro с большим экраном и сервисами «Яндекса». Помимо мультимедийной системы, автомобиль получил улучшенный микрофон громкой связи, дополнительную пару динамиков и модернизированную электрику. Niva Travel с большим экраном стоит от 1 462 000 рублей (автомобиль оснащается кондиционером, обогревом передних сидений, 15-дюймовыми литыми дисками колес, центральным замком, парктроником и камерой заднего вида).

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Презентация нового автомобиля Lada e-Niva

Новый дизайн для Lada

В рамках ПМЭФ-2024 состоялось еще одно важное событие для АвтоВАЗа. Руководство автозавода подписало соглашение с Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академией имени А. Л. Штиглица о сотрудничестве. С этого года в одном из старейших учебных заведений страны будут учить дизайнеров для АвтоВАЗа.

Выпускники академии Штиглица создавали дизайн первых советских троллейбусов и автобусов, автомобилей АМО, ЗиС, ЗиЛ, УАЗ, РАФ, ПАЗ, ЛиАЗ, ГАЗ, ВАЗ, БелАЗ, а также первых российских машин.

Lada будет в Дубае

АвтоВАЗ выйдет на рынок ОАЭ и откроет первый автосалон в Дубае, передает ТАСС. «Буквально пару месяцев назад я лично подписал с одним из дилерских центров Дубая соглашение о том, что они будут дистрибьюторами нашего бренда Lada и на центральной автомобильной улице, где представлены все передовые бренды мира. Будет в ближайшее время открыт автосалон автомобилей Lada, и первые автомобили мы этому дилерскому центру продаем для проведения испытаний», — заявил Соколов.

В Lada собираются продавать через шесть лет на экспорт до 100 тысяч автомобилей различных моделей. Марка будет завоевывать в первую очередь Азию, Африку и Латинскую Америку.

Lada Aura: уже скоро

На ПМЭФ-2024 представители АвтоВАЗа рассказали о планах по выпуску своих самых больших автомобилей — удлиненных седанов Lada Aura. Эти машины построены на основе Vesta, но имеют увеличенную на 250 мм колесную базу, благодаря чему на втором ряду кресел появился огромный запас свободного места.

В 2024 году компания произведет 3000 таких автомобилей. Aura будут поставлять в первую очередь в российские госучреждения, поскольку они должны стать основными моделями для чиновников. Кроме того, эти автомобили должны появиться в службах такси.

Цена Lada Aura пока не была объявлена. По предварительной информации, модель будет стоить около 2,5 млн рублей.

Фото: Сергей Коньков/Росконгресс Lada Aura

Что еще показали на ПМЭФ-2024

Помимо Iskra и Aura, АвтоВАЗ привез в Петербург электрическую версию «Нивы» e-Niva Travel. Она получила двигатель с пиковой нагрузкой 120 кВт (около 163 л. с.). В багажнике и под задними креслами внедорожника установлены литий-никелевые аккумуляторы емкостью 34 кВт•ч. Их хватит, чтобы при полной зарядке проехать 175 км.

Это не лучшие показатели по современным меркам, поскольку электромобили обычно преодолевают расстояние в 400–600 км. Батареи электрической «Нивы» можно зарядить от обычной розетки: на заряд с 20% до 80% потребуется 12 часов. Пока речи о серийном производстве e-Niva Travel не идет. Но скоро начнется выпуск электрического универсала e-Largus, который получит батареи емкостью 45,7 кВт•ч или 61 кВт•ч.

В Петербурге был также представлен кроссовер Xcite X-Cross 7, который делают на бывшем заводе Nissan. Это копия Chery Tiggo 7 Pro длиной 4500 мм. Под капотом Xcite стоит бензиновый двигатель объемом 1,5 л (147 л. с. и 210 Нм). Рекомендованная цена машины — от 2 499 000 рублей.

Еще на ПМЭФ-2024 показали бронированный автомобиль многоцелевого назначения «Спартак» длиной 6,5 м и с дорожным просветом 40 мм. Его полная масса — 14,5 тонны, вместимость — 10 человек.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Автомобиль E-Niva на ПМЭФ-2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Автомобиль E-Niva на ПМЭФ-2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Автомобиль E-Niva на ПМЭФ-2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Автомобиль E-Niva на ПМЭФ-2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Автомобиль Автомобиль E-NivaE-Niva на ПМЭФ-2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Автомобиль Автомобиль E-NivaE-Niva на ПМЭФ-2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Автомобиль E-Niva на ПМЭФ-2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Автомобиль E-Niva на ПМЭФ-2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Автомобиль E-Niva на ПМЭФ-2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Автомобиль E-Niva на ПМЭФ-2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Автомобиль E-Niva на ПМЭФ-2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Автомобиль E-Niva на ПМЭФ-2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Автомобиль E-Niva на ПМЭФ-2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Автомобиль E-Niva на ПМЭФ-2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Автомобиль E-Niva на ПМЭФ-2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Автомобиль E-Niva на ПМЭФ-2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ruм Бронеавтомобиль «Спартак» на ПМЭФ-2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ruм Бронеавтомобиль «Спартак» на ПМЭФ-2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Бронеавтомобиль «Спартак» на ПМЭФ-2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Бронеавтомобиль «Спартак» на ПМЭФ-2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Бронеавтомобиль «Спартак» на ПМЭФ-2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Бронеавтомобиль «Спартак» на ПМЭФ-2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Бронеавтомобиль «Спартак» на ПМЭФ-2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Бронеавтомобиль «Спартак» на ПМЭФ-2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Бронеавтомобиль «Спартак» на ПМЭФ-2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Бронеавтомобиль «Спартак» на ПМЭФ-2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Бронеавтомобиль «Спартак» на ПМЭФ-2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Бронеавтомобиль «Спартак» на ПМЭФ-2024 Фото: NEWS.ru Автомобиль EVM Pro на ПМЭФ-2024 Фото: NEWS.ru Автомобиль EVM Pro на ПМЭФ-2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Автомобиля Lada Iskra на ПМЭФ-2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Автомобиля Lada Iskra на ПМЭФ-2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Автомобиль Lada Iskra на ПМЭФ-2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Автомобиль Lada Iskra на ПМЭФ-2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Автомобиль Aurus Komendant Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Автомобиль Aurus Komendant Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Автомобиль Aurus Komendant на ПМЭФ-2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Автомобиль Aurus Komendant на ПМЭФ-2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Автомобиль Aurus Hydrogen Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Автомобиль Aurus Hydrogen Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Автомобиль Aurus Senat Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Автомобиль Aurus Senat Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Автомобиль Aurus Hydrogen на ПМЭФ-2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Автомобиль Aurus Hydrogen на ПМЭФ-2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Мотоцикл Aurus Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Мотоцикл Aurus Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Мотоцикл Aurus на ПМЭФ-2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Мотоцикл Aurus на ПМЭФ-2024

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