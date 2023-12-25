Будут ли продлевать права в 2024 году: что надо знать водителям

Фото: Стрингер/NEWS.ru

В 2024 году многим водителям придется идти в ГИБДД и менять водительские права. МВД России не планирует автоматически продлевать срок действия удостоверений, хотя такая практика действовала в 2022-м и 2023-м. Кому придется менять права в следующем году, какие документы для этого потребуются и что будет, если вовремя этого не сделать, — в материале NEWS.ru.

Как часто надо обменивать права

Согласно российским законам, водительское удостоверение выдается сроком на 10 лет. По истечении этого периода необходимо явиться в ГИБДД и заменить права на новые. Водитель также должен предъявить медицинскую справку сотрудникам инспекции.

Удостоверение необходимо поменять, если старое износилось или, например, была изменена фамилия владельца (в этом случае права выдают без медицинской справки, однако срок действия нового документа будет тот же, как и у старого).

9 апреля 2022 года вышло постановление № 626 правительства РФ, которое изменило традиционный порядок «обмен раз в десять лет». Согласно этому документу, если срок действия прав заканчивался в период с 01.01.2022 по 31.12.2023, то они автоматически продлевались на три года.

То есть если права заканчивались 5 июня 2022 года, то срок действия был автоматически продлен до 5 июня 2025 года.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Однако водителям, у которых права со сроком окончания в 2022 или 2023 году, нужно помнить, что с ними нельзя выезжать за границу: например, в Белоруссию или Казахстан. В этих странах дорожная полиция будет учитывать срок действия удостоверения, который указан в документе, не принимая во внимание автоматическое продление.

Что делать, если права заканчиваются в 2024 году

Постановление правительства № 626 предусматривало, что автоматически продлеваются лишь удостоверения, срок действия которых заканчивался в 2022 и 2023 годах. Если они заканчиваются в 2024-м, то их придется обменивать на новые. Никаких льгот или послаблений для таких водителей не предусмотрено.

Таким образом, около 2–2,5 млн автомобилистов будут вынуждены обменять старые права на новые в 2024-м. В 2025-м и 2026-м количество водителей, которым потребуются новые права, резко увеличится. 5 млн человек с удостоверениями, которые заканчивались в 2022 и 2023 годах, тоже отправятся их менять. Как в ГИБДД будут справляться с такой нагрузкой, пока не сообщалось.

Как проверить, нужно ли вам менять права в 2024 году

Чтобы узнать, потребуется ли в 2024 году обменивать права на новые, необходимо посмотреть на водительское удостоверение и найти дату его выпуска и окончания. Например, на пластиковых карточках нового образца (так называемые розовые права) это пункты 4а и 4b.

Надо обратить внимание на дату окончания срока действия. Если там написано, например, 22.02.2024, то нужно будет заменить удостоверение до этой даты.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если у вас права, например, до марта 2024 года, то вы можете уже сегодня пойти в ГИБДД и попросить новые (ст. 29 ч. III Постановления Правительства РФ от 24.10.2014 № 1097 «О допуске к управлению транспортными средствами»).

Если вы меняете удостоверение из-за того, что закончился срок его действия, то сдавать экзамены в ГИБДД не нужно. Достаточно будет просто приехать в инспекцию, принести медсправку и заплатить государственную пошлину.

Сколько стоит замена прав

Обмен водительских прав стоит 2000 руб. или 3000 руб. при изготовлении удостоверения на пластиковой основе нового поколения. Здесь можно отметить, что с 1 января 2023-го Минфин РФ отменил положение о скидке 30% при уплате госпошлин через портал «Госуслуги».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Будут ли продлевать срок действия прав до 20 лет

Telegram-канал SHOT со ссылкой на свои источники в Государственной думе уверяет, что власти планируют увеличить срок действия водительских прав с нынешних 10 до 20 лет. По его данным, новое правило начнет действовать уже с 2025 года.

Однако пока официальных подтверждений этому нет. Ранее в ГИБДД не раз говорили, что именно 10-летний срок замены прав позволяет контролировать здоровье водителей. Сейчас возить с собой действующую медсправку не требуется. Если этот документ попадет в список обязательных, это может вызвать недовольство со стороны водителей.

Каких врачей надо пройти для получения медсправки

Для получения медицинской справки для категории А (мотоциклы) или В (легковые автомобили) необходимо пройти как минимум четырех врачей: офтальмолога, психиатра, психиатра-нарколога и терапевта.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если же вы получаете права на управление грузовиком или автобусом, то нужно будет посетить также невролога и оториноларинголога, сделать электроэнцефалографию.

Врачи могут отказать в выдаче медицинской справки. Например, медсправку для управления автомобилем категории В не дадут, если острота зрения ниже 0,6 на «лучшем» глазу и ниже 0,2 на «худшем» глазу. С перечнем противопоказаний можно ознакомиться в постановлении правительства России № 1604.

Стоимость медицинской справки в зависимости от региона и медицинской организации составляет 2500–6500 руб.

Что будет, если забыл поменять права

Часто водители забывают, что удостоверение надо менять через 10 лет. И вспоминают об этом лишь во время проверки сотрудником ГИБДД.

В этом случае инспекторы наказывают нарушителей по всей строгости закона: если срок действия прав закончился, то формально считается, что человек управляет автомобилем вовсе без удостоверения. Сотрудники ГИБДД составляют протокол по ч. 1 ст. 12.7 КоАП (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления).

Наказание за это нарушение — штраф от 5000 до 15 000 руб. Кроме того, инспектор ГИБДД часто эвакуирует автомобиль водителя.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если, например, вы посадите за руль водителя, у которого истек срок действия прав, то в этом случае наказание будет двойное. Водитель с «закончившимся» удостоверением получит штраф 5000–15 000 руб., а собственник машины дополнительно будет наказан на 30 000 руб. за «передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством».

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