Бег на месте: почему корректировка справочников ОСАГО ничего не меняет С 19 декабря компенсацию ущерба по ОСАГО считают по-новому, но страховые премии и выплаты фактически не растут

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 19 декабря 2022 года в России начали действовать обновленные справочники средней стоимости запчастей, материалов и нормо-часов. По сравнению с мартом 2022 года рост цен на самые востребованные позиции составил, по оценкам Российского союза автостраховщиков, 27,7%. Предыдущие коррективы в справочник РСА действовали с 19 октября.

По словам главы РСА Евгения Уфимцева, средняя стоимость нормо-часа выросла с 19 октября всего на 1%. Также, по его мнению, незначительным можно назвать рост стоимости запчастей за октябрь — ноябрь 2022 года. По мнению руководства РСА, с осени на рынке компонентов наблюдается стабилизация, а стоимость некоторых позиций даже снижается по мере роста поставок по схемам параллельного импорта.

Однако главную проблему, с которой сталкивались игроки рынка с начала кризиса, а именно нарушение сроков ремонта из-за дефицита запчастей и трудностей с их поставками, так и не решили. Еще в октябре РСА предлагал рассмотреть увеличение сроков ремонта по ОСАГО с 30 до 60 дней. На данный момент нормативы по срокам ремонта так и не скорректированы.

В то же время, по мнению многих представителей автобизнеса, складывается парадоксальная ситуация: в справочнике РСА по многим позициям указаны самые низкие цены на запчасти, но за эти суммы сроки ожидания поставки могут значительно превысить 30 дней. В то же время запчасти в наличии стоят на порядок дороже. Кроме того, с сентября Центробанк разрешил учитывать цены на неоригинальные детали при расчете выплаты по ДТП. Это также способствовало тому, что средняя стоимость запчастей в новой редакции ценовых справочников практически не изменилась.

По оценкам РСА, к концу осени различные схемы ввоза запчастей по неофициальным каналам позволили закрыть 80% потребностей рынка, однако по многим позициям все еще наблюдается острый дефицит: проблемы есть с поставками стекол, кузовных деталей и сложной электроники. Из-за этого многие станции техобслуживания отказываются от ремонта по ОСАГО.

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Стороны медали

В то же время наблюдается угрожающая тенденция: все больше автовладельцев отказываются от приобретения полисов ОСАГО. По данным «Альфа Страхования», за последний год доля «отказников» выросла до 5–8%. Пресс-служба ГК «Автодом» приводит более конкретные цифры: ежедневно на дороги страны выезжает до 6 млн незастрахованных автомобилей.

Аргументация таких недобросовестных участников движения проста и логична: платить штраф за отсутствие ОСАГО гораздо дешевле. На данный момент, если у водителя нет полиса, с него могут взыскать 800 рублей. Средняя цена полиса по России, по данным РСА, составляет 6200 рублей, а для водителей с частыми ДТП она может вырасти в два-три раза. В то же время в РСА отмечают, что во втором квартале 2022 года 32% водителей получили максимальную скидку по ОСАГО за безаварийную езду, а 93% автомобилистов получают понижающие коэффициенты.

Тем временем с 1 декабря сразу в нескольких регионах страны стоимость полисов ОСАГО выросла. Сами страховщики называют это корректировкой и объясняют ростом средних выплат.

Платить больше стали автовладельцы, зарегистрированные в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. По данным Агентства страховых новостей, средняя премия по ОСАГО выросла до 6585 рублей (+18%, или 1019 рублей, по сравнению с показателями 10 месяцев 2021 года). Одним из наиболее значительных факторов эксперты назвали расширение тарифного коридора, введенного 13 сентября Банком России: для легковых автомобилей, оформленных на физлиц, регулятор расширил базовую ставку ОСАГО на 26% (верхняя граница базовых тарифов была поднята с 5980 до 7535 рублей). В итоге средняя стоимость полиса в этих регионах для аварийных водителей выросла на 5–11% по сравнению с тарифами 2021 года, причем это касается как первичного оформления, так и пролонгации.

Те, кто ездит без аварий, скорее всего, не заметят изменений, поскольку применяемый сейчас индивидуальный порядок расчета страховых премий позволяет регулировать базовый тариф в широком диапазоне. Более того, как признаются представители страховщиков, многие автовладельцы могут даже выиграть от всех нововведений, поскольку крупнейшие игроки рынка в стремлении нарастить клиентскую базу могут «играть» тарифами, предлагая более выгодные, чем у конкурентов, ставки.