Автовладельцам назвали способ сэкономить на омывающей жидкости Автоэксперт Кадаков: омывайку можно заменить водой при нескольких условиях

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В качестве замены для стеклоомывающей жидкости лучше использовать дистиллированную воду в теплое время года, рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков, передает радио Sputnik. Для усиления моющего эффекта эксперт посоветовал добавлять средство для мытья посуды.

Добавление обычных бытовых моющих жидкостей прекрасно работает. Только они должны быть не агрессивными, потому что вода помимо стекла часто попадает на краску кузова, на резиновые уплотнители и может их испортить. То, что вы применяете на кухне, и то, что не разъедает руки, вполне можно использовать для автомобиля, — сказал Кадаков.

По его словам, на пятилитровый бак нужно несколько миллилитров жидкости. Это позволит избежать лишней пены.

При этом водопроводную воду лучше не использовать, поскольку со временем она может оставить кальциевые отложения и налет на форсунках. Кроме того, стеклоомыватели и фароотмыватели могут засориться.

Ранее автоэксперт Дмитрий Славнов рассказал, что отмена штрафов за тонировку передних боковых стекол опасна тем, что может привести к снижению уровня безопасности на дороге вечером и ночью. По его словам, законопроект об отмене штрафов, который внесли в Госдуму, неоднозначный.