Автовладельцам назвали признаки неисправного бензонасоса Автоэксперт Родионов: шум может свидетельствовать о скорой поломке бензонасоса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шум сзади может свидетельствовать о скорой поломке бензонасоса, заявил в беседе с «Газетой.Ru» автоэксперт Никита Родионов. Он также допустил возможность того, что деталь может прийти в негодность из-за выработки ресурса устройства.

Чаще всего автовладельцы обращаются на СТО с жалобами на шум сзади. Водитель поворачивает ключ зажигания и слышит усердную работу насоса, длительное жужжание и шум со стороны бензобака. Сопутствующая проблема – падение давления в системе, — перечислил Родионов.

Он также предупредил, что перед поломкой бензонасоса водитель может заметить нестабильную работу мотора, при которой падает мощность устройства на высоких оборотах. Родионов уточнил, что из-за проблем с бензонасосом может происходить увеличение расхода топлива.

Водителям ранее посоветовали обращать внимание на появление различного вида повреждений на автомобиле, чтобы избежать коррозии. Чаще всего ржавчиной покрываются колесные арки и крылья, пороги дверей, а также передняя кромка капота, места соединения элементов и местах удара в ДТП. Появление ржавчины — это не признак плохого металла, который был использован при сборке автомобиля. Коррозия — это естественный процесс.