АвтоВАЗ займётся выпуском электросамокатов

Фото: MIT Russia/via Globallookpress.com

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что концерн в перспективе может наладить выпуск электросамокатов и электрокаров. Такие наработки уже есть, заявил глава компании на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), пишут «Известия».

Как говорится, «никогда не говори «никогда». Почему бы и нет? Тем более в качестве побочного производства на Lada производятся электрические беспилотные тележки для внутренней заводской логистики, — сказал Соколов.

По словам президента АвтоВАЗа, беспилотные тележки пользуются большим спросом, так что любые перспективные разработки могут получить развитие. И в этом плане предприятие не отказывается ни от одной ценной стратегической мысли.

В ближайшей перспективе завод намерен решить задачу по разработке электромобиля. Каким будет его облик, станет понятно в будущем. Соколов добавил, что компания должна сотрудничать с мировым трендом, даже если кто-то не хочет сотрудничать с ней.

При этом всё-таки нельзя сказать, что для двигателя внутреннего сгорания век завершён. Он ещё имеет определённые перспективы, по крайней мере, в рамках ближайшего десятилетия, — подытожил глава АвтоВАЗа.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что АвтоВАЗ нарастит производство к 2024 году до 800 тыс. машин в год. В частности, это касается производства аутентичной российской платформы Renault, которая ранее была заморожена в рамках партнёрства.