АвтоВАЗ сделал новую «Ниву»: совсем другой двигатель и кожаный салон

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Lada e-Niva Travel

Волжский автозавод представил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) концептуальную «Ниву» с электрическим двигателем. Ранее такой модели в гамме компании не было. О том, что представляет собой эта машина, сколько километров она может проехать без подзарядки и какие электромобили АвтоВАЗ выпускал ранее, — в материале NEWS.ru.

Какой мотор получила новая «Нива»

Новый автомобиль построен на платформе стандартной «Нивы». Он называется Lada e-Niva Travel — буква «е» у многих автопроизводителей используется для обозначения электрических версий.

При этом e-Niva Travel — это «чистый» электромобиль. При этом ранее представители Волжского автозавода говорили, что считают более перспективной для России связку электрического двигателя и бензинового. В частности, инженеры рассказали на конференции «Автонет» в Москве, что в будущем предприятие планирует выпуск новых моделей, которые получат гибридную силовую установку. По их словам, бензиновый двигатель установят спереди, а с задней осью будет трудиться электрический мотор.

Lada e-Niva Travel приводится в движение электродвигателем максимальной мощностью 120 кВт (около 163 л. с.). Стандартные версии «Нивы» оснащаются бензиновым двигателем объемом 1,7 л, который выдает 80 л. с. и работает в паре с механической коробкой передач. Как правило, «Ниву» критикуют именно за силовую установку — 80 «лошадок» часто не хватает тяжелому автомобилю.

Силовой агрегат получает энергию для работы от аккумуляторов, которые находятся под задним сиденьем и в багажнике. Емкость литий-никелевых батарей — 34 кВт•ч. По современным меркам это совсем немного. Во многих продаваемых в РФ электромобилях установлены батареи емкостью 70–100 кВт•ч, что обеспечивает пробег на 400–600 км. Из-за аккумуляторов и не самой лучшей аэродинамики «Нива» может пробежать на одном заряде лишь 175 км. При этом максимальная скорость модели составляет 150 км/ч. Время разгона от 0 до 100 км/ч занимает 9,6 секунды (бензиновая Niva Travel разгоняется до сотни за 19 секунд, а ее самая высокая скорость — 140 км/ч).

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Lada e-Niva Travel

Батареи e-Niva Travel можно зарядить от обычной электросети с 20% до 80% за 12 часов. При наличии трехфазной розетки потребуется 5,5 часа.

Помимо электрического двигателя, Lada e-Niva Travel отличается от стандартных бензиновых внедорожников кожаным салоном (в Тольятти уверяют, что он «оригинальный». — NEWS.ru), новым бампером, а также светодиодными фарами.

Будет ли АвтоВАЗ выпускать электрическую «Ниву»

Представители АвтоВАЗа ранее заявили, что планов по серийному производству электрической «Нивы» у них нет. По их словам, модель построена лишь для демонстрации потенциала завода.

В скором времени должно начаться серийное производство другой электрической модели — универсала e-Largus. Как ожидается, в автомобиле будут установлены батареи емкостью 45,7 кВт•ч или 61 кВт•ч. С последней e-Largus сможет проехать без подзарядки до 390 км. В машине будут использоваться батареи российского производства. Их делает компания «Системы автономной энергии» (САЭ), входящая в состав ГК «Итэлма».

Какие электромобили продавал АвтоВАЗ

Волжский автозавод не раз показывал экологически чистые прототипы, в том числе питающиеся водородом. В истории марки был и серийный электромобиль, который продавали через сеть официальных дилеров. Машину Ellada, созданную на основе универсала Lada Kalina, впервые показали в 2011 году.

В Lada Ellada были установлены литий-железо-фосфатные аккумуляторы емкостью 23 кВт•ч, которых хватало на 140 км пробега. Время подзарядки от электрической сети занимало восемь часов.

Всего на заводе было сделано 100 электрических «Калин», которые изначально планировали продавать за 1,25 млн руб. Однако машины не пользовались спросом, последние из них были реализованы лишь в 2014 году по цене в 960 тысяч руб. Изначально электрокары продавали только юридическим лицам в Южном федеральном округе. В АвтоВАЗе хотели контролировать судьбу машин и собирать отзывы водителей.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Lada e-Niva Travel

Сейчас Lada Ellada реализуют и на вторичном рынке. В июне 2024 года в продаже было несколько таких авто. Например, в Цимлянске продавец просил 780 тысяч рублей за машину с заявленным пробегом в 50 тысяч км.

«Новая проезжала до 190 км, сейчас — до 170, это в хорошую погоду в спокойном городском режиме. Есть опыт использования в качестве мощного пауэрбанка для всего дома, пару раз выручала зимой, когда надолго отключали электричество. Что касается ремонта и обслуживания. По ходовой — это обычная „Калина“, здесь все понятно. Электросиловая установка сначала пугает своей сложностью и необычностью, но, разобравшись, становится понятно, что ничего сложного в ней нет», — написал продавец в объявлении.

Что еще показали на ПМЭФ-2024

Электрическая «Нива» — не единственная премьера Lada на ПМЭФ-2024. Помимо этой модели, АвтоВАЗ привез в Санкт-Петербург принципиально новую — бюджетную Iskra, которую начнут серийно выпускать в 2025 году. Кроме того, на форуме можно посмотреть на серийную версию удлиненной «Весты» — Lada Aura.

Фото: NEWS.ru Xcite X-Cross 7

Также в Петербурге представили вниманию публики кроссовер Xcite X-Cross 7, который делают на бывшем заводе Nissan. Xcite X-Cross 7 — это копия Chery Tiggo 7 Pro. Длина модели составляет 4500 мм, под капотом стоит бензиновый двигатель с наддувом объемом 1,5 л (147 л. с. и 210 Нм). Автомобиль доступен в двух комплектациях — Enjoy и Techno — с рекомендованной розничной ценой от 2 499 000 рублей.

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