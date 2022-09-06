АвтоВАЗ планирует выпустить почти 230 тысяч машин вопреки санкциям АвтоВАЗ планирует выпустить 228 тысяч машин до конца года вопреки санкциям

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобиль Lada Granta в автосалоне дилерского центра Lada в Москве

Российская компания АвтоВАЗ планирует выпустить до конца года около 228 тысяч автомобилей, поделился в беседе с РБК глава концерна Максим Соколов. По его словам, для достижения подобной цели необходимо купировать все риски, связанные с поставками компонентов и запчастей для автомобилестроения.

Если все эти риски удастся купировать, то во втором полугодии мы выйдем на выпуск 140 тысяч автомобилей, а если говорить по году, то это 228 тысяч машин, — сообщил Соколов.

Он подчеркнул, что компания держит на контроле от 100 до 300 поставок необходимых компонентов, которые не были полностью запрещены импортерами. Если никаких ограничений до конца года не будет введено, АвтоВАЗ добьется намеченных целей. Стоит отметить, что до 2022 года компания производила более 400 тысяч автомобилей в год, часть которых экспортировалась в другие страны.

Ранее сообщалось о сокращении производства автомобилей в России. В июле 2022 года в России было произведено 19,4 тысячи легковых транспортных средств, что на 80,6% меньше результата того же месяца прошлого года. Ситуация несколько улучшилась благодаря тому, что в июле АвтоВАЗ возобновил выпуск «антикризисных» моделей Niva Legend и Granta Cross, которые собирают на заводе с простым набором электроники. Из автомобильных заводов в России также продолжают работать УАЗ и Haval, а остальные предприятия до сих пор простаивают.