АвтоВАЗ назвал цену Largus: чем новая Lada лучше китайских автомобилей

Фото: АвтоВАЗ

Lada Largus

Волжский автозавод начал выпуск Lada Largus, который отличается просторным салоном и огромным багажником. Что представляет собой Largus в 2024 году, сколько он стоит и почему уже сейчас можно предсказать высокий спрос на эту модель — в материале NEWS.ru.

Что такое Lada Largus

Производство автомобилей под названием Lada Largus началось в Тольятти в 2012 году. Однако эту модель с большой натяжкой можно назвать российской — в ее основе лежал универсал Dacia Logan MCV, или Multi Convivial Vehicle («автомобиль на все случаи жизни»). Logan MCV был создан на французской платформе под индексом В0, которую разработали инженеры Renault для бюджетных моделей. Например, «тележка» В0 лежала в основе хорошо знакомого нам Renault Logan, который долгое время собирали в Москве.

При этом Lada Largus представлял собой не копию Dacia Logan MCV с другими шильдиками. Наши инженеры серьезно адаптировали автомобиль, в России начали штамповать кузовные элементы, появились оригинальные детали салона. Кроме того, довольно быстро Largus был переведен с французских двигателей на российские.

В России выпускали несколько версий Lada Largus. Например, можно было купить универсал, причем были как пяти-, так и семиместные версии с тремя рядами кресел. Коммерческая модель Largus Van не имела второго и третьего ряда сидений, а вместо них наличествовал грузовой отсек (важно, что в Largus Van помещался стандартный европоддон). А еще была версия Largus Cross, отличавшаяся защитным обвесом кузова и увеличенным до 200 мм дорожным просветом.

Кстати, в 2021 году Largus претерпел серьезную модернизацию: машина получила дизайн в фирменном для Lada Х-стиле, появились новые опции. Но в 2022 году после ухода из России компании Renault выпуск «Ларгусов» был остановлен (в 2023 году собрали партию из 650 машин, но она не сделала погоду на рынке). Мало того, в 2023 году было решено перенести выпуск Largus из Тольятти в Ижевск. И вот все работы по возобновлению производства модели закончены.

Фото: АвтоВАЗ Lada Largus

Сколько стоит Lada Largus в 2024 году

Первые Largus в 2012 году продавались всего за 349 000 рублей. Однако в 2024 году машины стоят уже совершенно других денег. Пока АвтоВАЗ объявил стоимость Largus только в двух версиях:

пассажирский пятиместный универсал в комплектации Classic — 1 660 000 рублей;

коммерческий фургон в комплектации Classic — 1 670 000 рублей.

Оснащение скромное, но все нужное в машине есть: одна подушка безопасности, кондиционер, усилитель руля и система АБС.

Позднее появятся и семиместные модели в более богатой версии Comfort. Такие машины будут стоить 1 760 000 рублей. Версия Cross тоже будет, но ее придется подождать.

В настоящий момент Lada Largus красят в пять цветов, которые по вазовской традиции имеют имена собственные: «Ледниковый» (белый), «Платина» (серебристый), «Пантера» (черный), «Борнео» (серый) и «Кориандр» (серо-коричневый).

Фото: АвтоВАЗ Lada Largus

Будет ли дефицит «Ларгусов»

Начиная с 2022 года сформировался довольно большой спрос на Largus. И не исключено, что в первые недели продаж машины будут разбирать как горячие пирожки. Однако в Тольятти уверяют, что дефицита не будет. Ведь в Ижевске только в 2024 году планируют собрать около 50 тыс. универсалов и фургонов. А план на 2025 год — 100 тыс. машин. Объемы большие — для сравнения, в докризисном 2021 году в России были проданы 39 541 легковой «Ларгус» плюс еще 10 573 коммерческих фургона.

Какой двигатель под капотом

Пока Lada Largus из Ижевска оснащаются только одним двигателем — вазовским бензиновым восьмиклапанным агрегатом объемом 1,6 л и мощностью 90 л. с. В паре с этим двигателем идет только механическая коробка передач.

Однако чуть позже обещают машины с более мощным (и более подходящим для Largus) 16-клапанным двигателем мощностью 106 л. с. А вот мотора объемом 1,8 л и вариатора на модели, видимо, не будет.

Зато появится электрическая версия Largus — на АвтоВАЗе уверены, что такая модель должна понравиться владельцам малого бизнеса. Ведь Lada e-Largus позволит значительно сократить расходы на топливо.

Фото: АвтоВАЗ Lada Largus

Что лучше: Lada Largus или «китайцы»?

Напрямую Lada Largus с китайскими моделями сравнивать не совсем корректно. В первую очередь потому, что китайские бренды сейчас не поставляют в Россию универсалы. Однако если посмотреть чуть шире, то окажется, что соперники у Largus есть. Причем один из них выпускает сама компания Lada.

Речь об универсале Lada Vesta SW, который чуть меньше Largus. Зато эта модель оснащается не только 1,6-литровым двигателем (причем на 106 л. с.), но и 1,8-литровым (122 л. с.), который идет в паре с автоматической коробкой. Цена Vesta SW почти такая же, как и у «Ларгуса», — от 1 639 900 рублей, а модель с автоматом стоит от 1 718 900 рублей. Внедорожная версия Vesta SW Cross — от 1 853 900 рублей.

Китайские конкуренты «Ларгуса» выступают в других классах и не имеют столь просторного багажника, как у российского автомобиля. Но покупатели не всегда выбирают автомобиль только из-за багажника. Поэтому запишем в соперники российскому универсалу модель под названием Changan Alsvin. Это седан, который по своим размерам можно сравнить с Largus.

Цена Alsvin с 1,5-литровым мотором на 98 л. с. — 1 750 000 рублей. И в качестве компенсации за не слишком большой багажник «Алсвин» предлагает богатую комплектацию: мультимедийная система с цветным экраном, электропривод стекол и зеркал, камера заднего вида, кондиционер, парктроник, отделка сидений экокожей, система стабилизации. Плюс машина оснащается автоматической коробкой передач.

А вот кроссовер Livan X3 Pro за 1 672 000 рублей сложно назвать соперником Lada Largus. Ведь если длина российского универсала — 4488 мм, то у Livan лишь 4005 мм. Разница почти полметра!

«Москвич 3» длиной 4410 мм способен отнять покупателей у Largus. Эта машина с двигателем мощностью 136 л. с. в приличной комплектации стоит 1 655 000 рублей за версию с механикой (автомобиль 2024 года выпуска), а кроссовер с автоматом обойдется в 1 725 000 рублей.

Фото: АвтоВАЗ Lada Largus

Правда, если рассматривать семиместную версию Largus, то соперников у него будет гораздо меньше. Ведь Lada Vesta SW выпускается только в пятиместном исполнении, как и многие другие доступные китайские кроссоверы. Пожалуй, лишь Dongfeng 580 может бросить вызов российскому универсалу — китайская модель длиной 4680 мм продается сейчас за 1 929 000 рублей в версии с механической коробкой передач, а модель с автоматом — за 2,2 млн рублей. Но остальные автомобили дороже. Например, Chery Tiggo 8 стоит 2,6 млн рублей (без учета скидок за трейд-ин).

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