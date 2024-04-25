АвтоВАЗ начал продавать машины на маркетплейсах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

АвтоВАЗ начал продавать автомобили на маркетплейсе «Мегамаркет», сообщили в пресс-службе компании. Пока что пользователям доступны Lada Granta, а также внедорожники Niva Legend и Niva Travel. Жители Самарской области станут первыми, кто воспользуется этой возможностью, передают «Известия».

Уточняется, что компания не собирается останавливаться и планирует расширить не только географию присутствия, но и модельный ряд. Кроме того, там намерены постепенно вводить опцию доставки до дома и возможность получения кешбэка бонусами.

В АвтоВАЗе рассказали, что за 2024 год продажи автомобилей через онлайн-сервисы выросли в 4,4 раза. При этом количество заказов на новые машины в текущем году увеличилось в 2,2 раза в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.

Ранее президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов заявил, что покупка автомобилей на маркетплейсах не несет рисков для покупателей. Эксперт подчеркнул, что сами продавцы таким образом смогут расширить свою аудиторию. По его словам, покупка автомобилей на маркетплейсах подойдет для тех покупателей, которые точно знают, какую машину хотят приобрести.