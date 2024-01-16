Автомобильный эксперт перечислил самые опасные кроссоверы в России Автоэксперт Виноградов негативно оценил кроссоверы Renault Duster и Mazda

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Renault Duster

Французский кроссовер Renault Duster с четырехступенчатой гидромеханической коробкой передач непригоден для езды по российским дорогам, заявил автомобильный эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов. По его словам, это обусловлено тем, что у данной автоматической коробки передач слабая эффективность теплообменника. Эксперт подчеркивает, что россияне, владеющие данным автомобилем, нередко сталкиваются и с необходимостью замены фрикционов.

Специалист также дал негативную оценку другому французскому кроссоверу Renault Kaptur. По его мнению, россиянам стоит подумать перед покупкой версии с мотором 1,6 в паре с вариатором, так как он отличается ненадежностью. В частности, Виноградов утверждает, что на некоторых автомобилях встречается критический износ стального ремня и задиры на конусах. Устранение данных неполадок дорого обойдется водителям, отмечает специалист.

Отдельное внимание Виноградов также обратил на японский кроссовер Mazda CX-5. Он советует автолюбителям «обходить стороной» дизельную модификацию данного автомобиля, так как турбодизель 2.2 Skyactiv имеет врожденный дефект. По словам автоэксперта, из-за непродуманного крепления форсунок их посадочные места разбалтываются, а поршневые кольца закоксовываются, что также требует дорогостоящего ремонта.

Автоэксперт Михаил Колодочкин ранее рассказал, как продлить срок службы двигателя при езде в пробках. Он посоветовал россиянам менять масло каждые пять-семь тысяч километров, чтобы автомобиль прослужил долго.