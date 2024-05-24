Автомобилистам раскрыли вред солнцезащитных экранов в машине Профессор Шамин: солнцезащитные экраны в машине приводят к перегреву салона

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Солнцезащитные экраны могут навредить автомобилю и привести к перегреву салона, рассказал LIFE.ru профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин. По его словам, свою функцию в полном объеме эти экраны выполняют, только если их закрепить с внешней стороны машины, а не с внутренней.

Эксперт объяснил, что такие защитные экраны от солнца могут быть вредными, особенно если на лобовом стекле есть маленькие трещины. Отраженный свет способен превратить эти небольшие дефекты в увеличительное стекло, из-за чего могут пострадать пластиковые элементы обшивки или обивка сидений.

Активное солнце может также привести к тому, что клей, прикрепляющий лобовое стекло к раме, со временем пересохнет. Прямое следствие — разгерметизация. Также может произойти чрезмерный перегрев поверхностей элементов, закрепленных на лобовом стекле: зеркала заднего вида, видеорегистратора и прочего, — отметил профессор.

Шамин добавил, что размещение солнцезащитного экрана на лобовом стекле не избавит от перегрева салона. Чтобы избежать этого, лучше использовать тканевый чехол, который будет закрывать только крышу и остекленную часть автомобиля, подытожил профессор.

Ранее автоэксперт Андрей Борисов рассказал, что черный цвет автомобиля быстрее портится на солнце. Он отметил, что лакокрасочное покрытие такого цвета с большей вероятностью пострадает от солнечных лучей.