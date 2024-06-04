Автомобилистам дали совет, как выбрать сервис для ремонта китайских машин Автоэксперт Буров посоветовал уточнять опыт работы сервиса с китайскими машинами

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Чтобы выбрать сервис для ремонта своей машины из Китая, нужно уточнить, был ли у компании опыт работы с такими автомобилями, рассказал в беседе с «Вестями Подмосковья» автоэксперт Сергей Буров. По его словам, лучше заранее посетить сервис, чтобы оценить ремонтную зону и сотрудников.

При выборе сервисного центра в первую очередь обратите внимание на техническую базу, наличие качественных инструментов для ремонта, профессионализм сотрудников и опыт работы с техникой китайских брендов, — объяснил специалист.

Эксперт отметил, что важно проверить запчасти в сервисе, поскольку могут попасться некачественные детали, или купить их самостоятельно. Также лучше уточнить, как сервис определяет время, требуемое для ремонта автомобиля, так как срок гарантийного ремонта не может превышать 45 дней.

Наконец, нелишним будет ознакомиться с отзывами клиентов сервисного центра в интернете. Обратите внимание: авторы «заказных» текстов часто ошибаются в названиях запчастей или сообщают, что заказывали ремонт деталей, установка которых в автомобиль технически невозможна, — заключил Буров.

С 1 июня 2024 года в России вступил в силу запрет на использование зимней шипованной резины. Ограничения будут действовать до 1 сентября. Соответствующая норма закреплена в перечне неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств.