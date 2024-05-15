Автомобилистам посоветовали, как вернуть свои водительские права Юрист Гусейнова: для возврата водительских прав лучше обратиться в суд

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Чтобы вернуть свои водительские права, рекомендуется обратиться в суд, рассказала в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» юрист Ассоциации адвокатов России за права человека Юлия Гусейнова. По ее словам, лучше не пытаться «договориться» с сотрудниками ГИБДД, поскольку это может только усугубить ситуацию.

Эксперт отметила, что в неоднозначных ситуациях, связанных с лишением прав, лучше обратиться в суд. Если автомобилист уверен в том, что он прав, может быть, получится избежать наказания. Также решение суда можно обжаловать, нередко постановление отменяют после апелляции. Если суд все же лишил водительских прав, нужно как можно раньше отнести их в ГИБДД.

Права сдаются в течение трех дней после вынесения постановления судом. Если водитель принесет их через год, то срок лишения начнется с того момента, когда те были сданы в ГИБДД, — объяснила юрист.

Гусейнова добавила, что после того, как пройдет половина срока лишения прав, можно заново пойти сдавать экзамен на их получение. Перед этим нужно убедиться, что все штрафы оплачены, а необходимые медицинские справки сделаны, заключила юрист.

Ранее юрист Сергей Радько заявил, что владельцев машин в России со скрытыми номерами сложно будет наказать за нарушение новых правил. Он подчеркнул, что при отсутствии камер такие авто придется разыскивать патрульным службам полиции.