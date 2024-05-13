Автомобилистам посоветовали, как подготовиться к путешествию на машине Автоэксперт Славнов: перед путешествием на машине нужно провести ТО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы подготовиться к путешествию на машине, нужно убедиться в ее безопасности, рассказал в беседе с «ФедералПресс» автоэксперт Дмитрий Славнов. По его словам, также перед долгой поездкой важно провести техническое обслуживание автомобиля.

В правилах дорожного движения написано, что автовладелец перед тем, как поехать, должен убедиться в безопасности своего транспортного средства. Машина — это повышенный источник опасности, — объяснил специалист.

Эксперт отметил, что нужно провести техническое обслуживание автомобиля перед путешествием. Мастер должен сделать полную диагностику машины, ее двигателя и ходовой части. Также летом следует проверить охлаждающую жидкость, так как без нее машина может буквально закипеть через несколько минут поездки.

Перед путешествием нужно заправить кондиционер, добавил Славнов. По дороге можно попасть в большую пробку, и кондиционер должен быть в хорошем состоянии, чтобы он смог помочь справиться с жарой. Кроме того, в машине обязательно должны быть канистра бензина и набор для ремонта шин на всякий случай, подытожил эксперт.

Ранее другой автоэксперт, Максим Кадаков, рассказал, что в качестве замены для стеклоомывающей жидкости лучше использовать дистиллированную воду в теплое время года. Для усиления моющего эффекта он посоветовал добавлять средство для мытья посуды.