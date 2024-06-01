Автомобилистам напомнили о новом вступившем в силу изменении Запрет на использование зимней шипованной резины вступил в силу в России

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Впервые с 1 июня 2024 года в России вступил в силу запрет на использование зимней шипованной резины. Ограничения будут действовать до 1 сентября. Соответствующая норма закреплена в перечне неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств.

Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств: на транспортном средстве установлены шины с шипами противоскольжения, применяемые в летний период (июнь, июль, август), — говорится в документе.

Вместе с тем автомобилистам разрешено ездить на «липучках». Уточняется, что в ГАИ не намерены устраивать рейды и штрафовать водителей. В ведомстве напомнили, что автомобилисты сами должны быть заинтересованы в том, чтобы не попасть в аварию.

Ранее стало известно, что правительство России не собирается вводить систему штрафных баллов для водителей за нарушения правил дорожного движения. Замначальника ГАИ Олег Понарьин напомнил, что в стране предусмотрено повышенное наказание за повторные нарушения. Он добавил, что в России также действует система поощрения для соблюдающих ПДД автомобилистов со стороны страховщиков. Они получают определенные преимущества при страховке.