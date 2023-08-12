Автомобили в космосе: на чем ездили по Луне, какие машины там появятся Новая гонка по завоеванию Луны — в самом разгаре. Россия, США, Китай, Индия и Япония хотят построить на спутнике свои станции

Фото: РИА Новости

Репродукция рисунка летчика-космонавта СССР Алексея Леонова и художника-фантаста Андрея Соколова «Первое утро «Лунохода-1»

В России началась первая почти за 50 лет экспедиция на Луну — ракета «Союз 2.1б» со станцией «Луна-25» успешно стартовала с космодрома Восточный. Предполагается, что станция сможет проработать около года, она будет брать и анализировать грунт, проводить различные исследования. При этом «Луна-25» будет стационарной. Между тем на спутник Земли ранее уже высаживались машины, которые могли двигаться. О том, как человечество пыталось покорить «дороги» Луны, — в материале NEWS.ru.

Кто первым отправил луноход

Первым аппаратом, который попал на Луну, был советский «Луна-2» — 14 сентября 1959 года туда были доставлены вымпелы с гербом СССР и датой запуска. Однако настоящий прорыв в изучении спутника Земли сделали американцы. В июле 1969-го астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин первыми из людей ступили на ее поверхность, а Нил произнес свою легендарную фразу: «Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества».

Гонка «за Луну» была одним из самых интересных соревнований в истории человечества. И пусть первого человека туда отправили американцы, СССР смог ответить им первым луноходом — он был доставлен на спутник 17 ноября 1970 года.

Луноход был построен в НПО имени Лавочкина, хотя правильнее говорить, что в его создании принимала участие вся советская ракетно-космическая и оборонная промышленность СССР. «Луноход-1» сильно отличался от привычных нам автомобилей. Первый в истории человечества лунный транспорт представлял собой этакую «кастрюлю» на колесах длиной 4,42 м (с открытой солнечной батареей).

При этом «Луноход-1» по своей проходимости мог заткнуть за пояс любой внедорожник — его дорожный просвет был 380 мм (а не 200–220 мм, как на современных кроссоверах), а колесная формула была 8×8. Мало того, каждое колесо имело индивидуальный привод. Правда, «Луноход-1» был не очень быстрым. Он имел всего две скорости: на одной можно было двигаться со скоростью 0,8 км/ч, а на второй — 2 км/ч.

Изначально предполагалось, что «Луноход-1» сможет проработать лишь три месяца. Однако в реальности он выдержал в три раза больше. Почти за 302 дня аппарат смог преодолеть 10 540 м, сделать 211 панорам и около 25 тыс. фотографий Луны.

Ну а в 1973 году свою работу начал «Луноход-2», который за четыре месяца смог проехать аж 42 км. С тех пор ни одно транспортное средство не проезжало по Луне больше.

Фото: РИА Новости Репродукция рисунка аппарата «Луноход-1» на Луне

Каким был первый лунный автомобиль

Если СССР первым отправил на Луну транспортное средство, то США смогли привезти туда настоящий автомобиль. Он получил название LRV (Lunar Roving Vehicle), и его использовали экспедиции «Аполлон-15», «Аполлон-16» и «Аполлон-17». Затем программу «Аполлон» свернули.

Разработкой лунного автомобиля занимались компании Boeing и General Motors. Всего было построено четыре машины: по одной для каждой из миссий, плюс был готов LRV для отмененного «Аполлона-18».

Первая поездка по Луне состоялась 31 июля 1971 года. И сразу стало ясно, что с автомобилем на Луне жить гораздо проще. Астронавты получили возможность значительно удаляться от станции, причем поездка была довольно быстрой — максимальная скорость LRV составляла 18 км/ч (сравните со скоростью «Лунохода-1»). Кроме того, благодаря автомобилю появилась возможность перевозить грузы. Так, во время миссии «Аполлон-16» машина доставила к посадочному модулю камень весом 11,7 кг, который получил имя Big Muley. До сих пор это самый крупный лунный камень, который привезен на нашу планету.

Однако двигаться по Луне на высокой скорости оказалось не слишком комфортно — по словам астронавтов, из-за небольшой массы машины и низкой силы тяжести на Луне лунный автомобиль сильно подпрыгивал на любой неровности и раскачивался.

Отметим, что LRV представлял собой открытый автомобиль без крыши и дверей. Но при этом у него были четыре колеса, причем каждое из них имело свой собственный мотор (еще два электрических двигателя предназначались для рулевого управления). В LRV было два кресла, а максимальный расчетный побег составлял 90 км. Правда, в реальности LRV не проезжал больше 35,7 км.

Фото: NASA/via Globallookpress.com LRV (Lunar Roving Vehicle)

Что такое «Нефритовый заяц»

После окончания программы «Аполлон» наступило долгое затишье в освоении Луны. И лишь в 2013 году на спутнике появилось новое транспортное средство — небольшой китайский луноход Yutu, или «Нефритовый заяц», который имел длину 1,5 м. Он функционировал на Луне 31 месяц, но проехал всего около 140 м. В 2019 году на Луну прилетел второй «Нефритовый заяц», который пока проехал чуть больше километра. Кстати, на сегодняшний момент это единственный функционирующий луноход на спутнике Земли.

На чем будем ездить по Луне в будущем

Больше всего шансов оказаться в открытом космосе у машины, которую готовит концерн General Motors совместно с Lockheed Martin (напомним, что именно GM помогал Boeing в создании первых лунных роверов, поэтому опыт у них есть). Новые луноходы строятся в рамках проекта «Артемида», который предусматривает не просто высадку на Луну, но и создание там полноценной стационарной базы. Поэтому в GM разрабатывают как беспилотный автомобиль под названием VIPER, так и управляемую человеком машину.

Технических данных о новом луноходе немного. Понятно, что речь идет об электромобиле, который сможет проезжать без подзарядки несколько десятков километров. Кстати, на первом видео от GM показано, что автомобиль не имеет крыши, но не исключено, что в итоге он все-таки получит полноценный жилой модуль, который позволит управлять машиной без скафандра.

Фото: NASA/via Globallookpress.com VIPER

Над луноходами работают и другие автомобильные компании. Например, Nissan совместно с японским космическим агентством JAXA хочет построить аппарат для поездок по поверхности Луны: у него будет четыре колеса, каждое из которых получит свой собственный электромотор. Причем поворачиваться будет каждое из колес.

Похожие планы есть и у Toyota. Этот концерн изначально работает над большим автомобилем с изолированным модулем, в котором смогут путешествовать несколько человек. Предполагается, что запуск Lunar Cruiser в космос произойдет в 2029 году.

Отметилась в лунной гонке и немецкая Audi. Небольшой полноприводный Audi Lunar Quattro был построен еще в 2015 году, однако в космос он так и не полетел. Зато эта машина снялась в фантастическом фильме «Чужой: Завет» Ридли Скотта.

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