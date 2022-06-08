Автомобили по подписке: насколько выгодна перспективная модель владения? Если не хватает на покупку новой машины, на нее можно подписаться и забыть обо всех хлопотах, только заливая топливо

Фото: Пресс-служба Volvo

В СМИ появились сообщения, что «Делимобиль» собирается закрыть подразделение Anytime Prime, предоставлявшее подписку на престижные автомобили. Причина — проблемы с обслуживанием автопарка. Разбираемся, что ждет сервис подписки на автомобили в ближайшем будущем и насколько выгодно не покупать новый автомобиль, а подписаться на него.

Для удобства

Сама концепция автомобилей по подписке начала появляться в России в 2020 году — тогда первым, кто предложил эту услугу, стал бренд Volvo. Суть вполне проста и логична: автомобиль предоставляется человеку с полным пакетом сопровождения, включающим страховку, обслуживание, оплату транспортного налога, замену резины по сезону и даже мойку. Пользователь лишь вносит фиксированный платеж ежемесячно и пользуется автомобилем как личным. По окончании подписки машину необходимо вернуть.

Далее число компаний, предлагающих подписаться на автомобиль, а не идти по традиционной модели владения, начало расти. На рынке появились предложения от Hyundai и Kia, что-то подобное еще полгода назад активно развивала Skoda, арендная модель стала возможна и для BMW — услугу предложил один из дилеров марки. Кроме того, на рынке появились крупные игроки — Yandex, «Сбер» и оператор каршеринга «Делимобиль», предлагавшие самые разные бренды и модели на любой вкус.

Фото: Пресс-служба Kia

По подсчетам аналитиков одной из таких компаний, при классической модели владения на обслуживание и содержание машины может уйти около двух недель в год. Смена резины отнимает до 12 часов, мойки займут еще до 55 часов. При оформлении подписки все хлопоты берет на себя компания-оператор. Попал в ДТП? Получишь подменный автомобиль либо другую машину того же класса, если это входит в число тарифных опций. У некоторых фирм есть услуга «автоконсьерж»: подписчику не нужно ездить в сервис, даже на мойку, это сделает сотрудник в строго оговоренные временные интервалы.

Но есть и минусы: «подписной» автомобиль не принадлежит пользователю. Возвращать машину надо в первоначальном виде, то есть вносить изменения в конструкцию нельзя. Никакие. Ни спойлер, ни другие диски, даже тонировку не сделать. Некоторые операторы не разрешают выезжать за рубеж или даже за пределы определенной зоны.

Многие компании, предлагавшие подписку, ранее особо подчеркивали, что по совокупным затратам за год подписки такая модель может быть даже выгоднее традиционного владения. При подсчетах они учитывали регулярные ТО у дилеров, без внеплановых ремонтов, в цену закладывался выгодный тариф: если заключать контракт на 12 месяцев, стоимость одного месяца получается ниже. К этому же приему, кстати, прибегают и сейчас на сайтах: в прайсе на первой странице всегда значится цена за месяц подписки по самому низкому тарифу, доступному при годовой аренде. Но главное: все расчеты учитывали не только эксплуатацию, но и потерю стоимости автомобиля при его перепродаже. Теперь эта формула неакутальна: автомобили перестали дешеветь, а колебания курсов и опосредованно цен делают любые прогнозы несостоятельными.

Подписаться еще можно

На данный момент программы Kia и Hyundai еще доступны, однако взять автомобиль получится, только если у дилеров есть свободные машины. Соответствующие веб-сайты работают: на них можно выбрать желаемый автомобиль и заполнить форму, чтобы потом представители дилеров уже сами связались с потенциальным подписчиком. Однако российские представительства корейских марок работу сервиса комментировать отказались. Можно лишь отметить, что сообщений о закрытии программ от корейских компаний не было.

Также не удалось найти информации и по Volvo. Сайт не работает. Впрочем, шведский бренд официально объявил о приостановке деятельности в России, значит, и подписаться на их машины больше нельзя.

Фото: Пресс-служба Volvo

Подписка на машины Skoda официально не закрывалась. Как сообщили в пресс-службе Skoda, все зависит от наличия автомобилей: заводы Volkswagen (этому бренду принадлежит Skoda) простаивают «до объявления», последние автомобили были собраны и завезены до начала марта, запасы у дилеров подходят к концу. Но, по словам предстfвителя Skoda, программа подписки "должна работать".

Это другое

Anytime Prime в списке компаний, предлагавших подписку, всегда позиционировал себя обособленно, как более дорогой сервис, ориентированный на искушенных водителей. В продвижении продукта часто использовался термин «премиальный»: престижные автомобили немецких и итальянских брендов, гибкие условия по срокам аренды и совершенно четко определенная, своя аудитория: люди с хорошим достатком, ценящие свое время. Сами представители компании ранее подчеркивали, что до 80% их бизнеса — это недолгосрочная аренда: от нескольких дней до нескольких недель, тогда как у главных игроков, наоборот, — от полугода и больше.

Автопарк Anytime Prime предлагает Mercedes в версиях AMG, дорогие модели кроссоверов BMW, есть даже Ferrari California. Сейчас, ввиду строгих санкций, у компании ожидаемо могут возникнуть трудности с содержанием и обновлением парка: многие запчасти к нам не завозят, их приходится заказывать индивидуально. Кроме того, значительно сократилась целевая аудитория: раньше серьезную долю арендаторов составляли высокооплачиваемые иностранцы, руководившие бизнесом в России. Сейчас они почти все уехали из страны, а оставшиеся клиенты отказываются от дорогостоящих услуг.

Фото: Пресс-служба Mercedes

Однако информация о закрытии сервиса недостоверна, сообщили NEWS.ru в компании Anytime Prime. Более того, компания будет развиваться и дальше, в частности за счет новых направлений, таких как P2P или person-to-person: «Сервис Anytime Prime категорически опровергает новости о возможном закрытии бизнеса. Напротив, представители компании говорят о ещё большем фокусе на развитие сервиса, тестируя новые бизнес-модели. Так, Anytime Prime планирует масштабировать модель P2P (person-to-person), в рамках которой автовладельцы смогут сдать свой авто в аренду при помощи платформы Anytime Prime. Это позволит быстрее открывать новые города, расширяя свою региональную экспансию. Наши цены были скорректированы с учётом роста стоимости запчастей и обслуживания автомобилей, при этом стоимость аренды все ещё остаётся рыночной, мы видим это по положительной динамике спроса».

Более того, компания Anytime Prime считает, что рынок автоподписок до сих пор сохраняет перспективы на будущее, особенно с учётом того, что в текущей ситуации покупка авто становится все менее доступной, а стоимость обслуживания своего авто растёт. Рациональность владения все больше снижается, а экономическая привлекательность владения по подписке возрастает.

Для народа

Сервис «СберАвтоподписка» изначально ориентирован на более широкую аудиторию, в том числе и на тех, кто хочет ездить на скромных автомобилях. Постепенно ассортимент доступных машин сокращается вслед за рынком, но уже появились предложения китайских брендов, например, Chery, Exeed, Geely и Haval. Самая доступная на данный момент на сайте машина — Lada Vesta с пробегом или новая Granta: на них можно подписаться за 28 000 рублей в месяц при условии аренды на 3 года. Полгода назад столько же стоила подписка на Volkswagen Polo и Skoda Rapid, сейчас же за месяц аренды этих машин придется отдать уже минимум 42 000 в месяц.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Сбер» запускал этот сервис при помощи Минпромторга, средства были вложены немалые. Целью было создать российскую альтернативу популярному на Западе лизингу. Однако официальный комментарий NEWS.ru получить не удалось. Известно лишь, что в конце апреля у проекта сменился руководитель.

Что выгоднее?

NEWS.ru посчитал, сколько будет стоить самая доступная на рынке автоподписка в сравнении с покупкой нового автомобиля. Для примера посчитаем расходы за год для Lada Granta с кузовом лифтбэк, мотором 1,6 мощностью 116 л. с. и автоматической трансмиссией при пробеге 20 тыс. км.

В сервисе «СберАвтоподписка» за пользование такой «Ладой» попросят 33 100 рублей в месяц, или 397 200 рублей за год.

Приобрести такую же новую «Гранту» в теории можно за 1,2 млн рублей. Добавим 100 000 как неизбежную накрутку дилера. Стоимость ТО-0 и ТО-1 (рекомендуемый межсервисный пробег для Granta составляет 15 тыс. км), по актуальным ценам, около 10 000 рублей, ОСАГО — еще 5000, каско без франшизы — примерно 50 000 рублей, комплект зимней резины — 20 000, бензин на 20 тыс. км (при среднем расходе 9 л/100 км и цене бензина в 47 рублей за литр) — 84 600. Транспортный налог — еще 1176 рублей.

Итого за календарный год содержание Granta обойдется почти в 170 776 рублей.

Чтобы сопоставить затраты на традиционное владение с подпиской на 12 месяцев, предположим, что машину владелец продаст. Сейчас Granta AT с пробегом до 30 тыс. км предлагают за 750 000 рублей. Однако необходимо учитывать, что машины, выставленные на продажу в данный момент, приобретались минимум год назад и стоили тогда намного дешевле — как раз около 750 000. Получается, владельцы не потеряли в стоимости и заплатили только за эксплуатацию.

Если через год нашему гипотетическому обладателю «Гранты» удастся продать ее за 1,3 млн, затраты за год владения составят как раз те самые 170 000, или около 14 200 рублей в месяц. В таком случае традиционная модель выгоднее подписки.

Если цена годовалой «Гранты» составит 1 млн рублей, потеря в стоимости — 300 000 рублей, годовые затраты, включающие ТО, замену резины, налоги и страховки, составят уже 470 776 рублей, или 39 231 в месяц. В таком случае подписка представляется уже несколько выгоднее.