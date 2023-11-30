Автомобили Lada захотели переименовать В России появилась петиция о переименовании машин Lada в «Петербуржцев»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге появилась петиция о переименовании автомобилей Lada, которые будут выпущены на местном бывшем заводе Nissan, сообщает «МК в Питере». Машины предлагается назвать «Петербуржцами». Такое название, по мнению авторов, поддержит имидж города.

Как уточняет издание, петиция адресована президенту и генеральному директору концерна «АвтоВАЗ», экс-заместителю губернатора Санкт-Петербурга Максиму Соколову.

В Москве работает автозавод «Москвич», который выпускает машины с аналогичным названием. Сергей Собянин очень гордится предприятием, которое благодаря ему обрело вторую жизнь и активно наращивает темпы производства, — отметили в документе.

О возобновлении производства автомобилей на площадке бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге руководство концерна «АвтоВАЗ» заявило в декабре 2022 года. Озвучивались планы выпуска на предприятии внедорожника Lada X-Cross. Впоследствии Максим Соколов заявил, что предприятие сможет заработать на полную мощность только в 2023 году.

Ранее президент АвтоВАЗа заявил, что ужесточение санкционного режима после включения российского концерна в американские санкционные списки привело к блокировке платежей компании со стороны иностранных банков. Соколов добавил, что это касается кредитных организаций как недружественных, так и дружественных стран.