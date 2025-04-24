Автоэксперт заявил о бессмысленности спецстраховки для «трезвых водителей» Автоэксперт Хайцеэр: спецстраховка «трезвых водителей» потребует изменения закона

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Введение страховки для «трезвых водителей» потребует внесения изменений в законодательство, заявил NEWS.ru автоэксперт Ян Хайцеэр. По его словам, при установлении такой профессии сильно вырастет стоимость услуги.

Для того чтобы ввести отдельную страховку для «трезвых водителей», необходимо менять законодательство. Нельзя сделать отдельно взятую страховку. Если будет введена такая профессия, как трезвый водитель, то услуга эта будет дорогостоящая. Очевидно, если такая страховка введется, то она будет существенно дороже, чем обычная, — сказал Хайцеэр.

Он добавил, что всегда есть возможность воспользоваться услугами погрузчика или эвакуатора. По словам автоэксперта, страховка «трезвым водителям» не изменит ситуацию с тем, что люди выпивают перед тем, как сесть за руль.

Ранее заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов заявил, что в России может появиться отдельный страховой полис для «трезвых водителей». По его словам, инициатива позволит управлять любым автомобилем вне зависимости от страховки его владельца. Как пояснил Чернышов в обращении, сейчас деятельность «трезвых водителей» никак не урегулирована законодательством.