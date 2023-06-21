Автоэксперт высмеял идею Миронова по созданию машины за 500 тысяч рублей Автоэксперт Субботин посчитал невозможным создание машины за 500 тысяч рублей

Фото: Shutterstock

Создание автомобиля за 500 тысяч рублей невозможно, заявил автомобильный эксперт Вячеслав Субботин, комментируя NEWS.ru предложение главы партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова. По словам специалиста, один только мотор стоит 400 тысяч рублей, а лидера эсеров ввели в заблуждение.

Постройка автомобиля за 500 тысяч рублей невозможна, на сегодняшний день только один мотор стоит примерно 400 тысяч, это средний бензиновый двигатель. То, что сейчас предлагают, 1 млн, это минимальная цена, по которой можно как-то выкручиваться. И то, если мы говорим о старой отработанной модели, а если создавать абсолютно новую, тогда минимум 2–2,5 млн рублей, — заявил Субботин.

Он добавил, что автомобиль Lada Granta сейчас делают, потому что модель себя отбила и несет прибыль, но крайне небольшую.

Это модель образца 1980 года, а нам предлагают создать новую модель, лучше этой, но по еще меньшей цене, — отметил Субботин.

Ранее автоэксперт Алексей Аксенов заявил, что при возрождении отечественного автопрома, будь то производство «Волги» или «Оки», спрос в первую очередь будет зависеть от цены. Он пояснил, что потенциальные покупатели будут ожидать от российских марок адекватной стоимости. Так, современные аналоги «Оки» — Kia Picanto, Peugeot 107 и Citroën C1 — не были популярны из-за дороговизны, а локализовывать производство не планировалось.