Автоэксперт указал возможные поломки в машине после зимы Автоэксперт Хайцеэр: после зимы в машине могут выйти из строя тормоза

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автовладельцам, не пользующимся машинами в зимний период и оставляющим их на открытой стоянке, весной следует внимательно проверить работу основных узлов авто, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Он пояснил, что за зиму могут выйти из строя кондиционер и аккумулятор, а также возникнуть проблемы с тормозной системой.

Трубки кондиционера и компрессор смазываются маслом. При простое оно стекает вниз, трубки могут пересохнуть, что приведет к разгерметизации системы. <...> Кроме того, из-за глубокой разрядки аккумулятора могут осыпаться пластины, и он выйдет из строя, — отметил эксперт.

Также, по словам специалиста, при длительной зимней стоянке тормозные диски и барабаны подвергаются воздействию ржавчины, происходит закисление суппортов, а колодки теряют подвижность. Бездействие также влияет на резиновые и пластиковые патрубки, уплотнители и сайлентблоки, которые начинают быстрее стареть, терять свои свойства и трескаться.

Еще одним неприятным последствием «зимовки» автоэксперт назвал водный конденсат, который проникает в салон, скапливается в полостях и разрушает кузов изнутри. Справиться с влагой в машине можно, только систематически прогревая ее. Моторное и трансмиссионное масло также стареют, со временем требуют замены и присадки, независимо от того, ездит машина или стоит, пояснил Хайцеэр.

Ранее Ян Хайцеэр заявил, что ситуация на автомобильном рынке в России за последние полтора года кардинально изменилась. По его словам, теперь средняя цена подержанной иномарки достигает 2 млн рублей, а стоимость новых китайских Chery или Haval в российских автосалонах сильно превышает их же цену у себя на родине.