Автоэксперт сравнил немецкую 10-летнюю иномарку с новой китайской Автоэксперт Кадаков рассказал о преимуществах немецкого авто 2013 года

Дизайн и электроника новых китайских автомобилей не в состоянии дать полное удовольствие от вождения, как это делают более возрастные образцы немецкого автопрома, заявил в беседе с ИА SM.News автомобильный эксперт, журналист Максим Кадаков. По его словам, поставки новых иномарок с Запада на российский авторынок серьезно ограничены, а новые машины из КНР зачастую, не могут с ними соперничать.

Ни один «китаец» не дает того, что дает «Мерседес». Возможно только, самые дорогие и навороченные модели, электромобили, в первую очередь. <...> Да, красиво выглядит. Да, большие экраны. но ты садишься и понимаешь, что «Мерседес», «БМВ», «Фольксваген» 5-10-летней давности, причем с пробегом 150 тысяч км, едет лучше, — заявил Кадаков.

Журналист признался, что сейчас ездит на немецком автомобиле 2013 года выпуска и испытывает за рулем большее удовольствие, чем управляя новым китайским автомобилем.

Ранее стало известно, что немецкий автоконцерн Mercedes-Benz окончательно отключил российских дилеров от своего программного обеспечения. Местные дилеры уже пообещали, что ремонт и обслуживание теперь будут осуществлять, «используя накопленный опыт и знания специалистов».