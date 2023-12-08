Автоэксперт рассказал, почему приходят ошибочные штрафы за скорость Автоэксперт Крохмаль: погрешность дорожных камер может достигать 5-8 км/ч

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водители могут получать ошибочные штрафы за превышение скорости, так как погрешность некоторых дорожных камер достигает 5-8 км/ч, рассказал в беседе с НСН глава общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль. Он призвал, учитывая этот факт, ездить не с максимально разрешенной скоростью, а медленнее километров на семь-десять в час.

Нужно учитывать погрешность камер, которая при неправильной настройке может составлять от пяти до восьми километров. Зная это, водитель должен ехать не с максимально разрешенной скоростью, а медленнее километров на семь-десять, чтобы не давать камере шанса выписать штраф, — посоветовал эксперт.

Он также назвал бесполезной и «не новой» инициативу Минтранса о доработке поправок к ПДД введением термина «средняя скорость» и запрета на ее превышение. Крохмаль высказал мнение, что ведомству нужно улучшать качество дорог и бороться с нетрезвыми водителями. Специалист предположил, что к этой теме в очередной раз обратились новые работники министерства, «которым нужно показать имитацию деятельности».

Ранее Министерство транспорта предложило отложить на полгода введение штрафов за превышение средней скорости. Согласно доработанному проекту, поправки начнут работать 1 сентября 2024 года, одновременно с новыми требованиями к дорожным камерам. Изначально планировалось, что поправки к ПДД вступят в силу 1 марта.