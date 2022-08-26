Автоэксперт рассказал о недостатках китайских автомобилей Автоэксперт Баканов: китайские машины трудны для продажи на вторичном рынке и неудобны

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Автоэксперт Петр Баканов назвал «Народным Новостям» главные минусы китайских автомобилей. По его словам, произведенные в КНР авто отличаются проблемной подвеской, низкой и неудобной посадкой и непродуманной эргономикой. Также специалист отметил, что продать китайскую машину на вторичном рынке по желаемой цене может оказаться трудной задачей.

Минусы китайских авто заключаются в проблемах с доводкой интерфейса и мультимедийных систем. <...> У китайцев не получилось создать идеальную мультимедийную систему. Тоже самое касается экрана комбинации приборов — на нем очень много разных символов, из-за чего читать информацию тяжело, — рассказал автоэксперт.

Россияне также отмечали недостаточную амплитуду настроек рулевого колеса и неудобные сидения в китайских автомобилях. Кроме этого, у многих автовладельцев возникали проблемы с посадкой в китайские машины. По словам Баканова, жители Китая отличаются по комплекции от европейцев, поэтому сидения в авто из КНР гораздо меньше и имеют неудобные регулировки.

Одним из недостатков китайских машин автоэксперт также называет и проблемную подвеску.

Если рассмотреть китайские модели, то практически у всех из них есть проблемы с плавным ходом — машина идет мягко на асфальте, но на грунтовке подвеска плохо работает и не может поддерживать быстрый темп езды, — пояснил он.

Самым ощутимым недостатком китайских автомобилей Баканов называет низкую ликвидность на вторичном рынке. По его словам, не следует ожидать, что автомобиль быстро купят за те деньги, которые за него хотят выручить.

Ранее стало известно о сокращении производства автомобилей в России на 80%. В июле 2022 года в России было произведено 19,4 тысячи легковых транспортных средств, что на 80,6% меньше результата того же месяца прошлого года. Тем не менее это на 44,5% больше, чем в июне текущего года. Ситуация улучшилась благодаря тому, что в июле АвтоВАЗ возобновил выпуск «антикризисных» моделей Niva Legend и Granta Cross, которые собирают на заводе с простым набором электроники. Из автомобильных заводов в России также продолжают работать УАЗ и Haval, а остальные предприятия до сих пор «простаивают».