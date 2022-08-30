Автоэксперт назвал недостатки иранских автомобилей Автоэксперт Архиреев рассказал, что иранские авто не выдержат конкуренцию с китайскими

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Сейчас в России зарегистрировано около 10 тысяч автомобилей иранского производства, и все они приходятся на 2006–2008 годы, когда автопром Ирана впервые пытался выйти на отечественный рынок. Главный редактор журнала «Автоброкер Клуб» Виталий Архиреев рассказал «Народным Новостям», что иранские авто не будут иметь успеха в России из-за отсутствия дилерской сети и неспособности конкурировать с китайскими машинами.

Второе пришествие иранского автопрома в Россию будет похоже на первое. Большой кусок рынка они не откусят. Эти автомобили не могут конкурировать с китайскими машинами, даже в малых комплектациях, — объяснил эксперт.

По словам Архиреева, автомобили из Ирана могли бы составить конкуренцию российскому автопрому, если бы не малый объем выпуска и отсутствие дилерской сети. Некоторые эксперты все равно считают, что низкая стоимость способна сделать иранские автомобили востребованными на российском рынке.

Автоэксперт Петр Баканов рассказал о недостатках китайских автомобилей. По его словам, произведенные в КНР авто отличаются проблемной подвеской, низкой и неудобной посадкой и непродуманной эргономикой. Самым ощутимым недостатком китайских автомобилей Баканов называет низкую ликвидность на вторичном рынке. По его словам, не следует ожидать, что автомобиль быстро купят за те деньги, которые за него хотят выручить.