Автоэксперт рассказал, как выбирать летнюю резину Автоэксперт Иванский: при выборе летней резины важно учесть протектор

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При выборе летних автомобильных покрышек необходимо обратить внимание на такой параметр, как рисунок протектора, рассказал в беседе с Lenta.ru автоэксперт Илья Иванский. По его словам, для езды в городе лучше всего подходят симметричные ненаправленные нарезки.

Кроме того, следует смотреть на максимальную скорость, которую можно развивать на данных шинах. Она обозначается непосредственно на покрышке латинскими буквами от M (130 км/ч) до Y (300 км/ч).

Также чтобы впоследствии минимизировать расходы на покупку еще одного летнего комплекта резины для авто, стоит учитывать и ресурс шин. Выбирать максимальный нужно в том в случае, если водитель нередко использует агрессивный стиль езды, — порекомендовал специалист.

Он добавил, что важным фактором при покупке шин является дата их изготовления, а также способы их хранения. Так, при хранении покрышек в незащищенных местах они могут прийти в негодность в течение всего одного сезона. В связи с этим Иванский призвал приобретать резину у официальных дилеров, которые регулярно проводят аудит покрышек и соблюдают все условия их хранения.

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