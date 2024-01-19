Автоэксперт рассказал, как сэкономить на запчастях без риска для машины Автоэксперт Буров: при покупке аналогов запчастей нужно изучить их сертификаты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если автомобилисту важно сэкономить на запчастях, но при этом приобрести качественный аналог, необходимо при покупке изучить сертификаты на деталь, рассказал в беседе с Lenta.ru автоэксперт Сергей Буров. Он предупредил, что установка некачественных запчастей может стать причиной поломки автомобиля.

По итогам 2023 года цены на оригиналы в 2,5 раза превысили стоимость аналогов. Если важно сэкономить, <...> перед покупкой изучите сертификаты на изделие. Оцените состав материалов, из которых сделаны запчасти, и сравните с уже установленными на вашем автомобиле, — посоветовал эксперт.

Он подчеркнул, что одна запчасть с дефектом может вывести из строя целый узел или агрегат. Оригинальные запчасти необходимо приобретать в первую очередь в категории электронных компонентов, несмотря на стоимость. Кроме того, в комплекте с оригинальными запчастями большинства производителей уже идут необходимые расходные материалы для замены детали. При покупке аналогов, скорее всего, расходники придется приобретать отдельно.

Буров также посоветовал перед покупкой и установкой самостоятельно сравнивать технические параметры запчастей. А во избежание приобретения поддельного товара и ошибки при его подборе необходимо заранее изучить площадку, на которой продается деталь.

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