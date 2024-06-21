Автоэксперт рассказал, как получить компенсацию за упавшее на машину дерево Автоэксперт Моржаретто: нужно зафиксировать факт падения дерева на машину

Фото: Денис Воронин/Агентство «Москва»

Чтобы получить компенсацию за упавшее на припаркованную машину дерево, нужно вызвать полицию и зафиксировать факт случившегося, рассказал «Москве 24» автоэксперт Игорь Моржаретто. По его словам, нужно составить акт с описанием повреждений.

Если у владельца автомобиля есть каско, с этим актом ему следует обратиться в страховую компанию для возмещения ущерба. ОСАГО в этой ситуации бессмысленно. Если каско нет, можно попытаться получить компенсацию другим путем — найти управляющую компанию, которая должна следить за состоянием деревьев, и обратиться в суд, — объяснил специалист.

Эксперт отметил, что управляющая компания или другая организация, обслуживающая жилой дом и двор, должна регулярно проверять деревья и конструкции и укреплять их по необходимости. Можно получить с них деньги, если будет установлено, что дерево было старое, и его давно должны были спилить, подытожил Моржаретто.

Ранее автомобильный эксперт Дмитрий Ласьков заявил, что в вопросах парковки автомобиля надо следовать правилу строителей «не стой под стрелой». Это, по его словам, означает необходимость ставить машину как можно дальше от деревьев, которые в условиях сильного ветра могут упасть. Наиболее безопасным местом для авто эксперт считает многоуровневый паркинг.