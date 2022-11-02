Автоэксперт рассказал, как грамотно и выгодно продать машину с пробегом Автоэксперт Архиреев посоветовал при продаже подержанного авто обращаться к автоброкерам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автоэксперт, главный редактор журнала «Автоброкер Клуб» Виталий Архиреев посоветовал при продаже подержанного автомобиля с пробегом обращаться к автоброкерам. По его словам, в таком случае продавцу не придётся ездить и показывать машину самостоятельно. Однако если человек всё же решил сам продать авто, то необходимо обязательно провести предпродажную подготовку, передают «Народные Новости».

Автоброкеры размещают объявление о продаже автомобиля на всех возможных ресурсах, включая собственные площадки и всем известные маркетплейсы. В таком случае охват будет гораздо шире и всё сделано будет профессионально, — рассказал Архиреев.

В случае самостоятельной продажи авто, по его словам, важно грамотно составить объявление о продаже, в котором стоит максимально подробно расписать информацию о машине. Автомобиль должен быть приведён в порядок, как минимум вымыт, также должна быть произведена химчистка салона и необходимая фотосъёмка. Что касается цены продаваемой машины, то Архиреев рекомендовал выбрать среднюю стоимость авто по рынку.

По итогам августа продажи новых легковых автомобилей в России сократились на 62,4% по сравнению с аналогичным показателем за предыдущий год, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Суммарно в августе 2022 года россияне приобрели 41 698 единиц транспорта, в то время как год назад этот показатель был равен 110 870 единицам.