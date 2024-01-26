Автоэксперт рассказал, чем опасны китайские машины Автоэксперт Гагарин заявил о неправильной работе фар у китайских машин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Системы автоматического управления дальним светом в китайских автомобилях могут давать сбой, рассказал NEWS.ru автоэксперт Вадим Гагарин. По его словам, он сам убедился в наличии проблем с работой данной системы. Его автомобиль внезапно включил дальний свет на обычной городской дороге, ослепив водителей других транспортных средств.

Специалист отмечает, что китайские машины поставляются в Россию с богатой комплектацией. В частности покупателям предлагают автомобили с активным круиз-контролем, системами удержания машины в полосе, а также системы автоматического управления дальним светом. При этом они не всегда работают так, как задумывалось. В некоторых случаях это создает опасную ситуацию.

Буквально вчера тестировал машину с системой автоматического управления дальним светом. Я еду по обычной дороге в городе, кругом машины. А автомобиль раз – и включает дальний. И ослепляет других водителей. То же с активным круиз-контролем. Еду спокойно. На соседней полосе грузовик. А машина раз – и тормозит вдруг. Причем, резко, — рассказал автоэксперт.

По мнению Гагарина, проблемы с работой систем обусловлены тем, что производители автомобилей закупают их у сторонних поставщиков. При этом инженеры не занимаются отладкой систем, что приводит к сбоям в их работе.

Эксперт ИЦ НТИ «Автонет» Московского Политеха Юрий Урюков ранее объяснил, почему опытные водители не любят китайские машины. По его словам, главным недостатком таких автомобилей является тонкая настройка шасси. По мнению эксперта, китайским инженерам пока не хватает опыта в проектировании машин.