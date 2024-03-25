Автоэксперт раскрыл, почему быстро изнашиваются шины Автоэксперт Родионов: перекаченные шины могут быстро изнашиваться

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Если перекачать или недокачать шины, они могут быстро изнашиваться, предупредил автоэксперт Никита Родионов. В разговоре с «Газетой.Ru» эксперт подчеркнул, что в таких ситуациях растет скорость износа резины и быстрее стирается центральная часть колеса. Это влияет не только на долговечность шин, но и становится причиной ДТП.

Если накачать недостаточно, то скорость износа резины возрастет, а риски непредвиденных ситуаций на дороге, в том числе ДТП, вырастут. Если перекачать, то быстрее стирается центральная часть колеса, это также влияет на управление, торможение, то есть на вашу безопасность, а также на долговечность резины, — пояснил эксперт.

По его словам, недокачать шины опаснее, чем перекачать. Это представляет реальную угрозу для водителя: колесо может разбортоваться на повороте. Родионов посоветовал изучить таблицу с рекомендованными показателями к автомобилю. Обычно она находится в виде наклейки на проеме двери или на лючке бензобака.

Автоэксперт Дмитрий Ласьков ранее рассказал, что качество китайских автомобильных шин в массовом сегменте сейчас достойное. По его словам, производители предлагают «очень интересную продукцию по соотношению цена — качество».