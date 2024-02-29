Автоэксперт раскрыл, кому подойдет краткосрочный ОСАГО Автоэксперт Кадаков: краткосрочный ОСАГО подойдет при редких поездках на машине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Краткосрочный полис ОСАГО подойдет тем водителям, которые редко пользуются машиной, рассказал автоэксперт Максим Кадаков. В разговоре с Lenta.ru он подчеркнул, что таким видом страховки могут заинтересоваться дачники, которым автомобиль нужен только три месяца в году. При этом эксперт уверен, что спрос на краткосрочные ОСАГО не будет высоким.

Я думаю, что спрос какой-то будет у тех, кто автомобилями пользуется нерегулярно, это очевидно. Наверное, есть люди, которые три месяца активно используют автомобиль в дачный период. Но я не думаю, что это какая-то значительная часть автомобилистов, — отметил Кадаков.

По его словам, спрос мог бы быть выше, если бы полис стоил дешевле. Автоэксперт уточнил, что краткосрочные ОСАГО подойдут перекупщикам, тем, кто перегоняет транспортное средство в другой регион, а также водителям такси. По степени возмещения ущерба краткосрочный полис ничем не отличается от обычного, но может оказаться невыгодным для большинства автомобилистов, отметил эксперт.

Депутат Госдумы Анатолий Аксаков ранее предложил ввести обязательное страхование беспилотных летательных аппаратов. Он пояснил, что вскоре могут появиться законодательные инициативы, которые помогут владельцам дронов получать ОСАГО.