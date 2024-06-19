Автоэксперт раскритиковал идею запретить водить машину людям старше 70 лет Автоэксперт Зенкевич: запрет на вождение авто пенсионерами не сократит число ДТП

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Запрет на вождение автомобилей пенсионерами старше 70 лет никак не сократит число ДТП, уверен автоэксперт Иван Зенкевич. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что процент таких водителей небольшой. Эксперт также напомнил, что, если человек в возрасте садится за руль, он с большой вероятностью проходил медицинскую комиссию.

Установление верхнего возрастного порога управления автомобилем не может сократить количество аварий. Процент водителей старше 70 лет небольшой. Кроме того, если человек в этом возрасте водит авто, значит он прошел медкомиссию. Но даже если не прошел, он способен управлять автомобилем, — пояснил Зенкевич.

Вместо этого эксперт предложил проводить более строгие и внеочередные медицинские обследования. Он также отметил, что водители в 70-80 лет более аккуратны на дорогах, в то время как автомобилисты в возрасте 25-30 лет бывают неадекватными. Эксперт считает, что данная инициатива является популизмом.

Нужно проводить внеочередные и более строгие медицинские обследования, потому что у нас люди и в 25-30 лет иногда абсолютно неадекватные и плохо видят. Водители в 70-80 лет, наоборот, водят наиболее аккуратно. Поэтому в данной ситуации, мне кажется, активисты занимаются каким-то популизмом, — заключил Зенкевич.

Участники движения «Ветераны России» ранее обратились в МВД РФ с предложением установить верхний возрастной порог для водителей. Активисты предлагают совместно разработать проект, который запретит садиться за руль людям старше 70 лет.