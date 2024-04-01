Автоэксперт призвал не торопиться менять шины на летние Автоэксперт Шастов: шины нужно менять при стабильной плюсовой температуре

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Не стоит спешить менять зимние шины на летние — нужно дождаться установления стабильной плюсовой температуры по ночам, посоветовал автоэксперт Алексей Шастов. В беседе с «ФедералПресс» он подчеркнул, что важно учесть особенности климата в регионе и изучить статистику прошлых лет.

При смене сезона главное — не спешить. Необходимо дождаться стабильной плюсовой температуры в ночное время. Для каждого региона в России это разные даты, поэтому необходимо учитывать особенности климата вашего региона и статистику прошлых лет, — пояснил Шастов.

При выборе шин рекомендуется обратить внимание не только на марку и отзывы, но и на результаты тестов, которые проводятся профессиональными экспертами. Также стоит прислушаться к мнению опытных продавцов-консультантов. Шастов посоветовал не экономить на резине для автомобиля. С большой вероятностью более дорогие модели шин от ведущих производителей будут иметь лучшие характеристики.

Автоэксперт Ян Хайцеэр ранее рассказал, что перед весной водителям следует проверить состояние подвески и силового агрегата в машине. Также важно проверить радиаторы. При потеплении стоит снять утеплитель с капота и чаще мыть автомобиль.