Автоэксперт предупредил о способах обмана на шиномонтаже Автоэксперт Хайцеэр: на шиномонтаже могут предложить заменить еще годную резину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники шиномонтажа могут обмануть владельцев автомобилей, предложив заменить еще годную резину на новую, предупредил вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр. В беседе с «Газетой.Ru» эксперт подчеркнул, что также шиномонтажники часто берутся за работу, когда покрышка уже не подлежит ремонту.

Обман наиболее распространен в процессе ремонта шин, когда сотрудник шиномонтажа видит, что шину починить нельзя, и тем не менее берется за работу. Это связано в первую очередь с ремонтом боковых порезов и других подобных дефектов, когда результата ремонт не даст и шина быстро порвется и потребует замены, — пояснил автоэксперт.

Кроме того, можно столкнуться с ситуацией, когда шиномонтажники завышают цены, оказывая ремонтные услуги при выезде. После проведенных работ они могут запросить сумму выше той, которую называли изначально. Хайцеэр уточнил, что в таком случае работники часто пытаются убедить клиента, что тот неправильно понял информацию, которую ему сказали по телефону, или начинают требовать деньги за якобы оказанные дополнительные услуги.

Автомобильный эксперт Александр Носко ранее посоветовал внимательно изучать этикетки при покупке моторного масла, чтобы не приобрести подделку. По его словам, также на фальсификат указывает значительная разница в цене: поддельная продукция будет стоить дешевле.