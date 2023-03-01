Автоэксперт предупредил о нюансах новых ПДД Автоэксперт Латыкин предупредил о цветовых различиях в знаках парковки

Водителям стоит внимательно ознакомиться с нюансами новых правил дорожного движения, которые начали действовать с 1 марта, предупредил автоэксперт Александр Латыкин. В беседе с «Радио 1» он уточнил, что теперь парковки можно различить по цвету знака. Так, знаки платной парковки будут синими, а бесплатной — белыми.

Для полного соответствия знакам и разметке, муниципалитетам потребуется еще много времени, чтобы все довести до ума. Поэтому, если вы не уверены, можно ли здесь парковаться и будет ли парковка платная, то лучше пока такие места избегать, — пояснил эксперт.

По его словам, с изменениями в ПДД водители будут сталкиваться ежедневно. В связи с этим нужно изучить их, учитывая все детали. Автоэксперт уточнил, что в принятом документе сохранились спорные моменты, к которым следует отнестись внимательно.

Латыкин также напомнил водителям, что с 1 марта движение на электросамокатах, гироскутерах, сегвеях и моноколесах будет регулироваться дорожными знаками. Средства индивидуальной мобильности становятся полноправными участниками дорожного движения. Эксперт связывает это с популярностью этих средств передвижения.

В ПДД с 1 марта в России изменились правила проезда перекрестков с круговым движением. С сегодняшнего дня автомобилистам придется внимательнее относится к тому, по какой дороге они едут, главной или второстепенной.