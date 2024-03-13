Автоэксперт предрек «Москвичу» непростое будущее Автоэксперт Хайцеэр: «Москвичу» грозят убытки и переезд

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Если руководство автозавода «Москвич» не сможет полностью загрузить мощности, предприятие ждут убытки, заявил в беседе с НСН вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Также, по его словам, в целях экономии производство могут вынести за пределы Москвы.

Если завод не будет загружен полностью, ничего страшного в первое время не произойдет, потому что завод активно поддерживает правительством Москвы. Но это все-таки убытки. Кто будет эти убытки компенсировать, это открытый вопрос. Пока «Москвич» — не самое успешное предприятие, — объяснил специалист.

Как отмечает издание, топ-менеджеры «Москвича» ведут поиски нового восточного партнера для сборки автомобилей. Сегодня предприятие сотрудничает с китайской JAC Motors. В этом году с конвейеров завода должны сойти 22 тысячи машин при производственных мощностях в 180 тысяч единиц техники в год.

Что касается возможного переезда «Москвича» за город, то, по мнению Хайцеэра, нынешнее расположение предприятия в восьми километрах от Кремля является не самой лучшей локацией для подобного производства.

Все это должно выводиться как минимум за кольцевую дорогу или даже дальше. Само существование «Москвича» в городе временное, но это вопрос стен, а не производства. <...> Предприятию за пределами города существовать дешевле, — подчеркнул эксперт.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, что после ухода из России западных автоконцернов в отечественном автопроме запустилась «какая-то жизнь». В частности, по словам эксперта, на некоторых площадках началось производство моделей из КНР.