Автоэксперт предложил выход для российских машин после закрытия Европы Автоэксперт Пастушенко предложил автомобилистам из РФ перестать ездить в Европу

Фото: IMAGO/Sasu Makinen/Global Look Press

Запрет автомобилям с российскими номерами на въезд в страны ЕС, с которыми у РФ есть общая сухопутная граница, а также в Германию, Болгарию и Норвегию, говорит о том, что россиянам следует отказаться от поездок в Европу на личном транспорте, заявил в беседе с журналом «Компания» автоэксперт Максим Пастушенко. По его словам, за такие поездки можно заплатить слишком высокую цену.

Нечего туда ездить, вот и все. У людей есть такая странная особенность: не мытьем, так катаньем рваться туда, в Европу. Уже всячески нам оплеухи дают и визы нет, но все равно надо туда ехать. Если человеку так сильно туда нужно, еще и на личной машине, то только на свой страх и риск, юридического решения этой проблемы я не вижу, — подчеркнул эксперт.

Как напоминает издание, в странах, вводящих этот запрет, гражданам России дали от трех месяцев до полугода, чтобы вывезти личный транспорт или перерегистрировать его в ЕС. Иначе автомобиль конфискуют. При этом переоформление авто может обойтись примерно в 30% от его стоимости. По словам Пастушенко, лучшим выходом в этой ситуации станет вывоз машины в Россию.

Растаможка — дело недешевое. К тому же часть людей въезжала туда на короткий срок, и тратить это время на перерегистрацию автомобиля нелогично, — отметил специалист.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал нацизмом запрет на въезд в Евросоюз машин с российскими номерами. Он заявил, что был обескуражен быстротой потери европейцами «внешней благообразности» и «остатков» дипломатии и этики.